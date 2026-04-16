Aeroporti Ue alle prese col nuovo sistema EES di controllo alla frontiera, attese fino a 3 ore: voli a rischio

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L’introduzione del sistema EES negli aeroporti europei sta causando lunghe code ai controlli per i cittadini che non fanno parte di Paesi dell’area Schengen o dell’Ue. Il nuovo sistema prevede che ogni passeggero extra Ue debba fornire le proprie impronte digitali e immagini facciali. I dati saranno registrati e in futuro quindi non sarà necessario ripetere la procedura. La Commissione europea sostiene però che, nella maggior parte dei casi, il sistema non stia creando problemi.

Cos’è l’EES e chi deve sottoporvisi

Dal 10 aprile 2026 tutti gli aeroporti dei Paesi dell’Ue (tranne Irlanda e Cipro) sono obbligati a registrare in un database elettronico le impronte digitali e le immagini facciali dei passeggeri che non sono cittadini dell’Unione e che vengono da fuori, o che stanno lasciando l’Ue.

E l’EES, il sistema europeo di entrata e uscita, che prevede di creare un database che possa aumentare la sicurezza degli spostamenti da e per l’Unione europea.

ANSA

L’EES sostituisce i timbri sui passaporti. È possibile saltare i controlli se si ha un passaporto biometrico. I cittadini italiani, come tutti i cittadini dell’Ue, non sono interessati da questo sistema e possono viaggiare senza ulteriori controlli.

Le proteste degli aeroporti

L’Airports Council International (ACI), la principale associazione delle società che gestiscono gli aeroporti, si è lamentata dell’implementazione di questo sistema.

Il presidente Olivier Jankovec ha dichiarato al Financial Times che si sarebbero formate code anche di tre ore per i controlli dell’EES in aeroporti di 15 Paesi dell’Ue.

“Questa situazione, nelle prossime settimane e certamente durante i mesi di punta estivi, diventerà semplicemente ingestibile” ha dichiarato Jankovec.

La risposta della Commissione europea

La Commissione europea ha fondamentalmente smentito gli allarmi dell’ACI. “Dai primi giorni di piena operatività possiamo constatare che il sistema funziona molto bene. Nella stragrande maggioranza degli Stati membri non si riscontrano problemi” ha fatto sapere l’esecutivo europeo.

La Commissione ha anche specificato che il tempo medio della procedura è di 70 secondi, contestualizzando i “tre minuti a persona” indicati come picco delle tempistiche dall’ACI.

Il sistema EES, inoltre, registrerà i dati dei passeggeri rendendo non necessario ripetere il processo ogni volta che i cittadini extra Ue entrano e escono dal blocco.