Aeroporto di Catania, 33enne arrestato mentre si sta imbarcando per Londra: cosa è stato scoperto ai controlli

Un passeggero georgiano di 33 anni è stato arrestato all’aeroporto “Bellini” di Catania mentre cercava di imbarcarsi su un volo diretto a Londra con un passaporto contraffatto. L’arresto è avvenuto durante i controlli di routine effettuati dalla Polizia di Frontiera, che ha rilevato anomalie nel documento presentato dall’uomo.

Il secondo caso in pochi giorni

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, questo arresto rappresenta il secondo caso simile riscontrato in un breve lasso di tempo dagli agenti della Polizia di Frontiera. Durante le consuete fasi di controllo aeroportuale, il 33enne si è presentato ai controlli passaporti, mescolandosi tra gli altri passeggeri in attesa di imbarcarsi per Londra.

Un passaporto sospetto

Quando è giunto il suo turno, l’uomo ha mostrato un passaporto lettone che ha subito destato sospetti tra i poliziotti. Per verificare l’autenticità del documento, sono stati effettuati ulteriori accertamenti utilizzando una strumentazione elettronica avanzata. Questa analisi ha rivelato diverse anomalie, confermando la contraffazione del passaporto.

Arresto e accuse

Di conseguenza, il passeggero è stato accompagnato negli Uffici di Polizia e arrestato per il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. Nonostante l’arresto, vale la presunzione di innocenza per l’indagato fino a una condanna definitiva.

Fonte foto: IPA