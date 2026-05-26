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Due uomini sono stati identificati e denunciati per furto all’aeroporto “Vincenzo Bellini” di Catania. I sospetti, già noti alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio, sono stati individuati grazie alle indagini della Polizia di Stato, dopo che un dipendente aveva denunciato la scomparsa del proprio zaino durante il turno di lavoro.

La ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio quando un impiegato della biglietteria dell’aerostazione “Vincenzo Bellini” ha segnalato la scomparsa del proprio zaino, lasciato nei pressi della postazione di lavoro. L’uomo, impegnato a interagire con i passeggeri in transito, si è accorto del furto dopo aver ricevuto notifiche di movimenti sospetti sulla propria carta di credito, custodita all’interno dello zainetto rubato.

Gli agenti della squadra di polizia giudiziaria della Polaria hanno subito avviato le indagini, raccogliendo tutti gli elementi utili e acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza dell’aeroporto. Analizzando i filmati, i poliziotti hanno notato un uomo che si aggirava con atteggiamento sospetto nei corridoi dello scalo, per poi entrare nella sala biglietteria e avvicinarsi al banco riservato al personale. È stato immortalato mentre si impossessava dello zaino e, pochi minuti dopo, mentre lasciava l’aeroporto a bordo di un taxi.

L’utilizzo illecito delle carte di credito

Le verifiche successive hanno permesso di accertare che il responsabile del furto si era recato presso uno sportello bancario per effettuare un prelievo di denaro utilizzando la carta di credito sottratta al dipendente. Inoltre, sono stati riscontrati alcuni pagamenti effettuati in un negozio con una prepagata appartenente sempre alla vittima del furto.

Le indagini hanno rivelato che l’autore materiale del furto non aveva agito da solo. Un complice, anch’egli con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato individuato dagli agenti della Polaria. I due uomini, rispettivamente di 44 anni e 39 anni, sono stati rintracciati presso le loro abitazioni e, dopo le procedure di rito, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria.

Il contesto e le misure di sicurezza

L’episodio ha riportato l’attenzione sull’importanza dei sistemi di videosorveglianza e sulla tempestività degli interventi delle forze dell’ordine negli aeroporti. La collaborazione tra il personale aeroportuale e la Polizia di Frontiera si è rivelata fondamentale per la rapida individuazione dei responsabili e il recupero delle informazioni necessarie alle indagini.

L’operazione condotta dalla Polizia di Stato ha permesso di identificare e denunciare i due presunti autori del furto avvenuto nei giorni scorsi presso l’aeroporto “Vincenzo Bellini” di Catania.

IPA