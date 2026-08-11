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Aeroporto di Catania parzialmente chiuso e voli sospesi per l'eruzione dell'Etna martedì 11 agosto, il punto

Ancora voli sospesi all'aeroporto di Catania, parzialmente chiuso a causa dell'eruzione del vulcano Etna: la situazione di martedì 11 agosto

3 min di lettura

stefano d'alessio

Stefano D'Alessio

GIORNALISTA

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Ancora disagi per i viaggiatori all’aeroporto di Catania, alle prese con i voli sospesi per l’eruzione dell’Etna. Lo scalo rimarrà parzialmente chiuso anche nella giornata di martedì 11 agosto. La sospensione temporanea riguarda solo i voli in arrivo, mentre la partenze sono consentite dalla pista 08.

La nota dell’aeroporto di Catania sull’eruzione dell’Etna

Nella mattinata di martedì 11 agosto, sul sito dell’aeroporto di Catania è apparsa una nuova nota per aggiornare i viaggiatori in merito alla situazione dello scalo alla luce della recente attività eruttiva del vulcano Etna e dei venti che soffiano in città.

Nel comunicato è annunciata “l’estensione della chiusura del settore C1“, così come “la sospensione degli arrivi fino alle ore 19“. Le partenze, invece, “sono consentite dalla pista 08“.

aeroporto catania eruzione etna 11 agostoANSA/US INGV
L'attività eruttiva sul vulcano Etna.

La nota invita i viaggiatori a “verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto”.

Sono attesi ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.

Etna in eruzione: cosa sta succedendo

La recente attività eruttiva sul vulcano Etna, caratterizzata dall’emissione di una nube di cenere nell’atmosfera e da fontane di lava dal  cratere Voragine, ha preso il via nella notte tra mercoledì 5 e giovedì 6 agosto ed è poi proseguita a fasi alterne, con picchi di intensità forte.

L’aeroporto di Catania ha iniziato a sospendere i suoi voli già dal pomeriggio di venerdì 7 agosto.

La situazione a Catania per l’eruzione dell’Etna

L’eruzione dell’Etna sta avendo effetti diversi a Catania, facendo infuriare le migliaia di passeggeri bloccati a terra per la chiusura dello spazio aereo ma anche entusiasmando escursionisti e curiosi che, soprattutto al tramonto, stanno prendendo d’assalto il vulcano attivo più alto d’Europa.

Sono tante le persone che in questi giorni hanno deciso di percorrere i sentieri di Schiena dell’Asino e di Serracozzo per raggiungere i punti panoramici da cui osservare l’eruzione dell’Etna.

Come riportato dall’agenzia ANSA, due ventenni, un ragazzo e una ragazza, entrambi della provincia di Catania, sono stati soccorsi dai tecnici Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (Cnsas) della stazione Etna Nord, dopo che avevano perso la traccia del sentiero che li avrebbe ricondotti al parcheggio del Rifugio Citelli.

aeroporto catania eruzione etna 11 agosto ANSA/VINCENZOMODICA.COM

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