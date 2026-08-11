Aeroporto di Catania parzialmente chiuso e voli sospesi per l'eruzione dell'Etna martedì 11 agosto, il punto

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Ancora disagi per i viaggiatori all’aeroporto di Catania, alle prese con i voli sospesi per l’eruzione dell’Etna. Lo scalo rimarrà parzialmente chiuso anche nella giornata di martedì 11 agosto. La sospensione temporanea riguarda solo i voli in arrivo, mentre la partenze sono consentite dalla pista 08.

La nota dell’aeroporto di Catania sull’eruzione dell’Etna

Nella mattinata di martedì 11 agosto, sul sito dell’aeroporto di Catania è apparsa una nuova nota per aggiornare i viaggiatori in merito alla situazione dello scalo alla luce della recente attività eruttiva del vulcano Etna e dei venti che soffiano in città.

Nel comunicato è annunciata “l’estensione della chiusura del settore C1“, così come “la sospensione degli arrivi fino alle ore 19“. Le partenze, invece, “sono consentite dalla pista 08“.

ANSA/US INGV

La nota invita i viaggiatori a “verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto”.

Sono attesi ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.

Etna in eruzione: cosa sta succedendo

La recente attività eruttiva sul vulcano Etna, caratterizzata dall’emissione di una nube di cenere nell’atmosfera e da fontane di lava dal cratere Voragine, ha preso il via nella notte tra mercoledì 5 e giovedì 6 agosto ed è poi proseguita a fasi alterne, con picchi di intensità forte.

L’aeroporto di Catania ha iniziato a sospendere i suoi voli già dal pomeriggio di venerdì 7 agosto.

La situazione a Catania per l’eruzione dell’Etna

L’eruzione dell’Etna sta avendo effetti diversi a Catania, facendo infuriare le migliaia di passeggeri bloccati a terra per la chiusura dello spazio aereo ma anche entusiasmando escursionisti e curiosi che, soprattutto al tramonto, stanno prendendo d’assalto il vulcano attivo più alto d’Europa.

Sono tante le persone che in questi giorni hanno deciso di percorrere i sentieri di Schiena dell’Asino e di Serracozzo per raggiungere i punti panoramici da cui osservare l’eruzione dell’Etna.

Come riportato dall’agenzia ANSA, due ventenni, un ragazzo e una ragazza, entrambi della provincia di Catania, sono stati soccorsi dai tecnici Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (Cnsas) della stazione Etna Nord, dopo che avevano perso la traccia del sentiero che li avrebbe ricondotti al parcheggio del Rifugio Citelli.