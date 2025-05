Aeroporto di Charleroi in Belgio riaperto dopo l'allarme bomba, le conseguenze per i voli da e per l'Italia

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

L’aeroporto di Charleroi in Belgio è stato chiuso per un allarme bomba, scattato una “minaccia” su un velivolo appena atterrato nello scalo, il secondo del Paese per grandezza. Attorno all’aereo, proveniente dal Portogallo e con circa 166 passeggeri a bordo, è stato stabilito un perimetro di sicurezza, la pista è stata chiusa e le operazioni sono state sospese. Ritardi e cancellazioni per diversi voli, quelli in arrivo dall’Italia sono stati dirottati. La pista è stata riaperta dopo circa 3 ore.

Allarme bomba all’aeroporto di Charleroi

L’allarme bomba all’aeroporto di Charleroi è scattato poco prima delle 11 del mattino di martedì 13 maggio, a bordo di un aereo appena atterrato nello scalo belga, il secondo del Paese per grandezza. In una nota pubblicata sui social dell’aeroporto si legge: “Attorno all’aereo è stato istituito un perimetro di sicurezza, La pista è stata chiusa e le operazioni sono state interrotte”.

L’aereo interessato dall’allarme bomba, proveniente da Porto, in Portogallo, è atterrato sulla pista dell’aeroporto di Charleroi alle ore 10,56, con circa 166 passeggeri a bordo.

L'aeroporto di Charleroi in cui è scattato l'allarme bomba è il secondo del Belgio per grandezza.

Cosa è successo all’aeroporto di Charleroi

Come riferito da un portavoce dell’aeroporto di Charleroi ai giornalisti in Belgio, i passeggeri dell’aereo in cui è scattato l’allarme bomba erano stati lasciati “a bordo” mentre la polizia aveva avviato le indagini su quanto accaduto.

Lo stesso portavoce, come riportato da Vrt, aveva aggiunto che era stato “istituito un perimetro di sicurezza di mezzo chilometro attorno all’aereo. Di conseguenza, nessun altro aereo può decollare o atterrare da Charleroi“.

Il problema è ricaduto sugli aeroporti italiani perché dall’aeroporto di Charleroi, in Belgio, partono voli per gran parte degli scali nostrani.

Inevitabile l’ondata di ritardi e cancellazioni, i primi voli coinvolti sono stati l’FR3745 di Ryanair con destinazione Pisa e l’FR079 di Ryanair diretto a Bari.

A seguire, il volo FR3746 di Ryanair proveniente da Pisa è stato dirottato a Lille, mentre il volo FR7738 di Ryanair proveniente da Brindisi è stato dirottato a Liegi.

Riaperta la pista, ritardi per tutto il pomeriggio

Intorno alle ore 13:45, l’aeroporto di Charleroi ha informato che “la pista è stata riaperta e riprendono le operazioni ma sono previsti ritardi per tutto il pomeriggio. Ringraziamo i passeggeri per la pazienza e la comprensione”.