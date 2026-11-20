Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

L’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova è rimasto chiuso per circa due ore nella tarda serata di giovedì 19 novembre, dopo l’avvistamento di presunti droni nelle vicinanze della pista. L’allarme, scattato intorno alle 20, ha imposto lo stop a decolli e atterraggi. Un volo Ita Airways diretto a Roma Fiumicino è rimasto bloccato a terra, mentre la polizia ha avviato gli accertamenti per chiarire la natura dei velivoli segnalati.

Avvistati sospetti droni “vicino alla pista”

A far scattare le procedure di sicurezza sono stati gli operatori della torre di controllo, i quali hanno segnalato alcuni oggetti volanti nelle aree a est e a ovest della pista. In tutto sarebbero stati avvistati quattro o cinque droni, tre sul lato occidentale dell’aeroporto e uno o due su quello orientale. Altre testimonianze riferiscono di due velivoli in avvicinamento, apparentemente dotati di luci di posizione.

Alle 20:10 è stata disposta l’interdizione dello spazio aereo circostante il Cristoforo Colombo, con la sospensione delle operazioni aeroportuali. Il provvedimento, inizialmente previsto fino alle 23, è stato adottato in via precauzionale perché non risultavano autorizzazioni al sorvolo dell’area.

ANSA

Come da prassi, è stato quindi emesso un Notam, l’avviso aeronautico ufficiale utilizzato per comunicare ai piloti e agli operatori del settore limitazioni temporanee e possibili pericoli per la navigazione aerea. Il traffico è rimasto fermo fino a poco dopo le 22, quando, al termine delle verifiche, è arrivato il via libera di Enav alla ripresa delle attività.

Volo Genova-Roma bloccato sulla pista

La conseguenza più evidente ha riguardato il volo AZ1392 di Ita Airways, diretto a Roma Fiumicino e programmato per le 19:15. L’aereo, un Airbus A220, era già pronto per partire quando si è visto improvvisamente negare il consenso al decollo. I passeggeri hanno dovuto attendere a bordo mentre venivano effettuati i controlli.

Il primo ufficiale ha poi comunicato ai viaggiatori: “Non possiamo decollare, c’è un’emergenza droni in aeroporto”. Dopo una lunga attesa, i passeggeri sono stati fatti sbarcare e il collegamento è stato inizialmente considerato cancellato. Con la riapertura dello scalo sono però riprese le operazioni di imbarco.

L’aereo per Roma è infine decollato poco prima delle 23, accumulando inevitabilmente diverse ore di ritardo rispetto all’orario previsto. Si sono verificate ripercussioni anche sui collegamenti in arrivo. Un volo proveniente da Catania è atterrato ad esempio dopo le 23 anziché alle 22:40, mentre l’ultimo collegamento da Roma era atteso a Genova dopo la mezzanotte.

Proseguono le indagini

Sul posto è intervenuta la polizia di frontiera per effettuare controlli dell’area aeroportuale e nella ricerca dei dispositivi segnalati. Dell’episodio è stata informata anche l’autorità giudiziaria. Gli operatori della torre di controllo hanno parlato di due oggetti volanti con luci accese, ma i radar aeroportuali non sarebbero riusciti a individuarli. Neppure le pattuglie intervenute hanno finora trovato tracce dei presunti droni.

Non c’è dunque ancora alcuna certezza sulla natura degli oggetti volanti avvistati, né tantomeno sono stati identificati eventuali responsabili. Il caso ha destato particolare preoccupazione in quanto si inserisce in una serie di episodi analoghi che negli ultimi mesi hanno interessato diversi aeroporti europei, provocando sospensioni del traffico aereo e rafforzamenti delle misure di sicurezza.

In Italia un precedente simile risale all’aprile 2019, quando una segnalazione di droni aveva interessato l’aeroporto di Milano Malpensa. Il sorvolo delle aree aeroportuali con droni è soggetto a specifiche restrizioni e autorizzazioni allo scopo di evitare interferenze con gli aeromobili soprattutto nelle fasi più delicate del volo, come decollo e atterraggio.