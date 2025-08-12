Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due cittadini italiani sono stati denunciati per rapina ai danni di una turista portoghese nella notte del 23 luglio all’aeroporto di Malpensa. La vittima, una donna di 62 anni, è stata aggredita e derubata del cellulare all’interno del Terminal 1. I responsabili, un uomo di 42 anni e una donna di 53 anni residenti nel luinese, sono stati individuati e fermati dagli agenti della Polizia di Stato, che hanno recuperato la refurtiva. Il provvedimento del Foglio di Via obbligatorio è stato emesso nei loro confronti dal Questore di Varese.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella notte del 23 luglio presso l’aeroporto di Malpensa. La segnalazione è arrivata direttamente agli uffici della Polizia di Stato presenti nello scalo, dove la vittima si è presentata in evidente stato di agitazione, chiedendo aiuto dopo aver subito una rapina.

La dinamica dell’aggressione

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, la turista portoghese, di 62 anni, è stata avvicinata da due individui, un uomo e una donna, mentre si trovava all’interno del Terminal 1. La donna l’ha aggredita fisicamente, bloccandole i movimenti, mentre il complice le ha sottratto il telefono cellulare dallo zaino. L’intervento tempestivo della Polizia di Frontiera Aerea, che ha reperito un interprete tra il personale aeroportuale, ha permesso di raccogliere la testimonianza della vittima e di avviare immediatamente le indagini.

L’indagine e l’identificazione dei responsabili

Grazie alle immagini dell’impianto di videosorveglianza, gli agenti hanno potuto verificare la dinamica dei fatti e confermare le dichiarazioni della donna. Le informazioni raccolte sono state subito trasmesse a tutte le pattuglie operative all’interno dell’aeroporto, consentendo di rintracciare in breve tempo i due sospettati ancora nei saloni dello scalo. I due, identificati come un uomo di 42 anni e una donna di 53 anni residenti nel luinese, sono stati trovati in possesso del telefono cellulare appena sottratto, che è stato restituito alla legittima proprietaria.

Le conseguenze per i responsabili

L’uomo e la donna sono stati denunciati in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per rapina in concorso. Inoltre, considerati i loro numerosi precedenti penali e di polizia, il Questore di Varese Carlo Mazza ha disposto nei loro confronti il provvedimento del Foglio di Via obbligatorio, con divieto di ritorno per tre anni nei comuni di Ferno e Somma Lombardo. Questa misura mira a prevenire ulteriori episodi simili e a tutelare la sicurezza dei viaggiatori e del personale aeroportuale.

La collaborazione tra Polizia e personale aeroportuale

L’episodio ha messo in luce l’efficacia della collaborazione tra la Polizia di Stato e il personale dell’aeroporto di Malpensa. La rapidità con cui è stato reperito un interprete ha permesso di superare le barriere linguistiche e di raccogliere rapidamente tutte le informazioni necessarie per l’indagine. L’utilizzo delle telecamere di sorveglianza e la tempestiva comunicazione tra le diverse unità operative hanno consentito di individuare e fermare i responsabili prima che potessero lasciare lo scalo.

Il ruolo della videosorveglianza e delle pattuglie

Le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza si sono rivelate fondamentali per ricostruire l’accaduto e per identificare i due autori della rapina. La presenza costante delle pattuglie della Polizia di Stato all’interno dell’aeroporto ha garantito un intervento immediato, evitando che i responsabili potessero dileguarsi o commettere altri reati ai danni di passeggeri e turisti.

La sicurezza negli aeroporti e la prevenzione dei reati

L’episodio avvenuto a Malpensa sottolinea l’importanza delle misure di sicurezza adottate negli aeroporti italiani. La presenza di personale specializzato, la collaborazione con le forze dell’ordine e l’utilizzo di tecnologie avanzate rappresentano strumenti essenziali per prevenire e contrastare fenomeni di criminalità come rapine, furti e aggressioni. Il tempestivo recupero della refurtiva e la denuncia dei responsabili sono il risultato di un lavoro sinergico tra tutte le componenti coinvolte nella gestione della sicurezza aeroportuale.

Le reazioni delle autorità

Il Questore di Varese, Carlo Mazza, ha sottolineato l’importanza di mantenere alta l’attenzione su episodi di criminalità che possono colpire i viaggiatori, soprattutto in un contesto internazionale come quello di Malpensa. L’emissione del Foglio di Via obbligatorio rappresenta una misura preventiva volta a tutelare la sicurezza pubblica e a scoraggiare la presenza di soggetti con precedenti penali nelle aree sensibili.

Il bilancio dell’operazione

L’operazione condotta dalla Polizia di Stato si è conclusa con la denuncia di due persone per rapina e il recupero del telefono cellulare sottratto alla vittima. La rapidità dell’intervento e la collaborazione tra le diverse componenti operative hanno permesso di risolvere il caso in poche ore, restituendo alla turista portoghese il bene sottratto e assicurando i responsabili alla giustizia.

Un monito per la sicurezza dei viaggiatori

L’episodio rappresenta un monito per tutti i viaggiatori a prestare attenzione ai propri effetti personali, soprattutto in luoghi affollati come gli aeroporti. Le forze dell’ordine invitano a segnalare tempestivamente qualsiasi situazione sospetta e a collaborare con il personale di sicurezza per prevenire episodi di furto e rapina.

Conclusioni

La vicenda di Malpensa si è conclusa positivamente grazie all’efficienza delle forze dell’ordine e alla collaborazione con il personale aeroportuale. La denuncia dei responsabili e il recupero della refurtiva testimoniano l’impegno costante nella tutela della sicurezza dei cittadini e dei viaggiatori. Le misure adottate dalle autorità, come il Foglio di Via obbligatorio, mirano a prevenire il ripetersi di simili episodi e a garantire un ambiente sicuro all’interno degli scali aeroportuali.

IPA