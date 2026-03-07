Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 95 violazioni contestate e 282 veicoli controllati il bilancio di un servizio straordinario di controllo coordinato dalla Polizia di Stato nei pressi dell’aeroporto di Malpensa. L’operazione, svolta nei giorni 4, 5 e 6 marzo, ha visto coinvolte diverse forze dell’ordine e mirava a contrastare il fenomeno degli “aspettoni”, automobilisti che sostano irregolarmente nelle piazzole di emergenza, mettendo a rischio la sicurezza stradale e la fluidità del traffico.

Controlli straordinari nei pressi di Malpensa

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nei giorni 4, 5 e 6 marzo la Polizia di Stato di Varese ha coordinato un servizio specifico per contrastare il fenomeno degli “aspettoni”. Si tratta di automobilisti che, invece di utilizzare le aree di parcheggio dedicate, attendono amici o familiari in arrivo all’aeroporto di Malpensa fermandosi nelle piazzole di emergenza. Questa pratica, oltre a essere una violazione al Codice della Strada, rappresenta un serio pericolo per la sicurezza dei viaggiatori e per la circolazione su un tratto stradale particolarmente trafficato.

Forze dell’ordine in campo e numeri dei controlli

L’operazione ha coinvolto pattuglie della Questura di Varese, dei Commissariati di Busto Arsizio e Gallarate, della Polizia Stradale, dell’Arma dei Carabinieri e delle Polizie Locali di Ferno e Somma Lombardo. Nel corso dei tre giorni di controlli sono stati fermati e verificati 282 veicoli. Le forze dell’ordine hanno accertato e contestato 95 violazioni al Codice della Strada, di cui 62 relative a divieto di sosta o parcheggio fuori dai centri abitati e violazione delle norme che regolano la fermata e la sosta di emergenza.

Perché il fenomeno degli “aspettoni” è pericoloso

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la necessità di intensificare i controlli è emersa durante una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il fenomeno degli “aspettoni” costituisce una violazione specifica del Codice della Strada e comporta rischi concreti: la presenza di veicoli fermi nelle piazzole di emergenza può ostacolare la circolazione, aumentare il rischio di incidenti e creare turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica. Inoltre, è stato segnalato che molti automobilisti, oltre a sostare irregolarmente, abbandonano rifiuti di ogni genere, contribuendo al degrado e alla deturpazione dell’ambiente circostante.

Le misure future: telecamere e controlli regolari

Per rendere ancora più efficace l’azione di contrasto, ANAS sta valutando l’installazione di telecamere di sorveglianza nelle piazzole di emergenza interessate dal fenomeno. L’obiettivo è garantire un monitoraggio costante e scoraggiare ulteriormente i comportamenti illeciti. Le forze dell’ordine hanno annunciato che i controlli proseguiranno con regolarità anche nei prossimi giorni, per assicurare il massimo livello di sicurezza sia agli utenti della strada che a quelli dell’aeroporto di Varese.

