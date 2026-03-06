Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un sequestro e una sanzione amministrativa, questo il bilancio di un’operazione condotta presso l’aeroporto di Malpensa, dove le autorità hanno intercettato una spedizione contenente un cranio di orso bruno non dichiarato, in violazione delle norme CITES. L’intervento è stato effettuato nell’ambito dei controlli doganali per la tutela delle specie protette.

L’operazione a Malpensa

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, la Sezione Operativa C.I.T.E.S. del Gruppo Malpensa e i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno intensificato i controlli per contrastare il commercio illegale di flora e fauna in via di estinzione.

Durante una delle attività di verifica è stata individuata una spedizione proveniente dalla Bosnia Herzegovina, dichiarata come “trofeo di caccia“.

Il controllo della spedizione e la scoperta del cranio

L’ispezione del pacco ha permesso di accertare che il contenuto comprendeva una pelliccia d’orso bruno (ursus arctos), regolarmente dichiarata e accompagnata dalla documentazione richiesta.

Tuttavia, all’interno dello stesso collo è stato rinvenuto anche un cranio della medesima specie animale. Quest’ultimo, pur rientrando tra gli esemplari tutelati dalla Convenzione di Washington e dal Regolamento CE n. 338/97, non era stato dichiarato e risultava privo di qualsiasi autorizzazione o documentazione che ne legittimasse l’importazione secondo le norme CITES.

Violazione amministrativa e sequestro

Alla luce di quanto emerso, le autorità hanno proceduto con l’accertamento e la contestazione della violazione amministrativa nei confronti dell’importatore.

Contestualmente, il cranio d’orso è stato sottoposto a sequestro per la successiva confisca, in applicazione della Legge n. 689/1981, che disciplina le sanzioni amministrative per violazioni di questo genere.

Il quadro normativo e la tutela della biodiversità

L’operazione si inserisce in un più ampio dispositivo di contrasto al commercio internazionale illegale di specie selvatiche, volto a proteggere la biodiversità e le specie in via di estinzione.

Le attività di controllo sono svolte congiuntamente dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in base alle misure di coordinamento previste dall’articolo 8 del Protocollo d’intesa siglato tra le due amministrazioni nel 2023 e rinnovato il 28 maggio 2025.

Il ruolo di Malpensa nei controlli doganali

L’aeroporto di Malpensa rappresenta uno snodo cruciale per i traffici internazionali e, di conseguenza, per le attività di controllo doganale.

L’attenzione delle autorità si concentra in particolare sulle spedizioni provenienti da paesi extra-UE, considerate a rischio per possibili tentativi di importazione illegale di esemplari protetti.

