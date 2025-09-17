Aeroporto di Pantelleria intitolato a Giorgio Armani, proposta di Salvini accolta dall'Enac: i prossimi passi

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

L’aeroporto di Pantelleria sarà intitolato allo stilista Giorgio Armani, il consiglio d’amministrazione dell’Enac ha deliberato l’avvio della procedura. La proposta è arrivata dal ministro dei Trasporti e leader della Lega Matteo Salvini ed è ora nelle mani dell’Ente nazionale aviazione civile.

L’aereoporto col nome di Giorgio Armani

Come successo con lo scalo di Malpensa (Milano), intitolato a Berlusconi, il ministro e vicepremier Matteo Salvini ha proposto di intitolare lo scalo di Pantelleria a Giorgio Armani, che nell’isola aveva una villa amatissima dallo stilista.

L’Ente nazionale aviazione civile ha fatto sapere di aver accolto la proposta del leader della Lega.

IPA

Giorgio Armani

L’Enac ha inoltre ricordato come Armani fosse “profondamente legato alla comunità pantesca” perciò è stato disposto “l’avvio di un’istruttoria e delle necessarie interlocuzioni con la famiglia dello stilista”, si legge nel comunicato dell’ente che il 17 settembre 2025 si è riunito nello scalo dell’isola trapanese.

Il rapporto tra Armani e Pantelleria

Nel 2006 Re Giorgio era diventato cittadino onorario di Pantelleria.

Nella villa a Cala Gadir ha passato diverse estati, spesso invitando anche gruppi ristretti di giornalisti e collaboratori.

La residenza è stimata oltre 6 milioni di euro e si è salvata dal maxi rogo nell’agosto 2022.

In quell’occasione Armani ha raccontato di essere corso in casa mentre tutti scappavano, per salvare un anello a cui era legato, regalo del suo compagno e braccio destro Pantaleo Dell’Orco.

La soddisfazione del Comune di Pantelleria

Orgoglioso del cambio di nome dell’aeroporto, è anche il sindaco civico di Pantelleria Fabrizio D’Ancona.

“Voglio ringraziare a nome mio e di tutta la comunità di Pantelleria il ministro Matteo Salvini per essersi espresso favorevolmente all’intitolazione dell’aeroporto dell’isola a Giorgio Armani”, ha dichiarato augurandosi che l’iter “possa concludersi presto”.

La giunta municipale aveva deliberato il cambio di nome definendo il gesto un “segno di riconoscenza e gratitudine”.