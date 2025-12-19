Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di quattro arresti e oltre 30.000 euro di merce recuperata il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia Aeroporti di Roma, che hanno smantellato un gruppo responsabile di un furto aggravato ai danni di una società leader nel confezionamento e rifornimento pasti per compagnie aeree internazionali. L’azione è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia e si è svolta nella mattinata di sabato 14 dicembre 2025, portando alla luce un sistema illecito di sottrazione e trasporto di prodotti ittici di alto valore commerciale.

Le indagini e la denuncia della società

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’indagine ha preso avvio a seguito di una denuncia-querela presentata dal rappresentante legale della società vittima, che aveva segnalato ripetuti ammanchi di merce nei magazzini aziendali. La società, attiva nel settore del catering aeroportuale e fornitrice di compagnie aeree di primo piano, aveva notato irregolarità nelle scorte di prodotti alimentari, in particolare di prodotti ittici di pregio.

L’operazione dei Carabinieri e i dettagli del furto

Le successive attività investigative, supportate da osservazione e documentazione tecnica, hanno permesso di raccogliere elementi indiziari significativi. È emerso che i soggetti coinvolti – alcuni dipendenti della società e altri esterni – avrebbero agito in concorso per sottrarre e trasportare la merce rubata. Il valore complessivo dei prodotti sottratti è stato stimato in oltre 30.000 euro.

Durante le perquisizioni veicolari e domiciliari, i Carabinieri hanno rinvenuto la merce sia a bordo di un veicolo utilizzato per il trasporto sia all’interno di un’abitazione privata nel comune di Fiumicino. Il recupero ha permesso la restituzione dei prodotti alla società danneggiata.

Gli arresti e le misure cautelari

Al termine dell’operazione, quattro persone sono state arrestate e poste a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’udienza di convalida ha confermato due arresti, mentre per tutti gli indagati è stato disposto l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.