Aeroporto Heathrow di Londra evacuato per "fuga di sostanze pericolose", terminal chiuso e controlli

Il Terminal 4 dell’aeroporto di Londra – Heathrow è stato evacuato la sera di lunedì 8 settembre a causa di una presunta perdita di materiali pericolosi. La notizia è stata diffusa inizialmente da Sky News e Bbc, che hanno confermato la presenza di vigili del fuoco, ambulanze e squadre specializzate già operative sul posto. L’evacuazione ha immediatamente creato tensione tra i passeggeri e il personale dello scalo, uno dei più trafficati d’Europa.

Aeroporto Heathrow di Londra evacuato

Secondo quanto riferito da una portavoce dell’aeroporto, il provvedimento è stato adottato in via precauzionale dopo che dal terminal si è alzata una colonna di fumo bianco.

“Chiediamo ai passeggeri di non recarsi al Terminal 4 e stiamo sostenendo coloro che si trovano già sul posto. Tutti gli altri terminal continuano a funzionare normalmente”, ha comunicato la direzione di Heathrow sui social ufficiali.

ANSA

Viaggiatori in attesa all’aeroporto di Heathrow

L’evacuazione e le misure di sicurezza

I passeggeri presenti nell’area interessata sono stati fatti uscire rapidamente all’esterno della struttura. Contestualmente, i treni diretti a Heathrow hanno sospeso le fermate al Terminal 4, deviando i collegamenti per ragioni di sicurezza.

Sul posto si sono schierati diversi mezzi dei pompieri, autoambulanze e unità speciali in grado di gestire incidenti chimici.

Le autorità hanno confermato che l’operazione è avvenuta a titolo preventivo e che al momento non si registrano feriti né intossicati.

La nube di fumo bianco

Al momento non si segnalano feriti o intossicati tra passeggeri e personale. La presenza di fumo bianco ha alimentato i timori e reso necessarie misure di evacuazione immediate.

Tra i collegamenti serali programmati, anche due voli della British Airways per Roma e Milano, che però sono gestiti dal Terminal 5 e risultano confermati, seppur con qualche ritardo.

Le indagini

Le autorità aeroportuali e i vigili del fuoco stanno cercando di accertare la natura esatta della perdita.

Non è stato chiarito se si tratti di un guasto tecnico, di un incidente durante la movimentazione delle merci o di un altro tipo di problema.

Le squadre specializzate in materiali pericolosi (HazMat) restano operative sul posto per monitorare eventuali rischi.

L’incendio di marzo

Non è la prima volta che l’aeroporto di Heathrow deve fare i conti con un’emergenza. Lo scorso 21 marzo, infatti, lo scalo londinese era rimasto chiuso per circa 18 ore a causa di un incendio scoppiato nella sottostazione elettrica di North Hyde, a ovest della capitale.

Il rogo aveva provocato un blackout totale e la cancellazione di oltre 1.300 voli, con disagi per circa 270.000 passeggeri.