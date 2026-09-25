Aeroporto Malpensa intitolato a Silvio Berlusconi, l'orgoglio della figlia Marina: "Non c'è nome migliore"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Lo scalo internazionale di Milano-Malpensa è diventato ufficialmente l’aeroporto Silvio Berlusconi. Dopo annunci, polemiche e ricorsi respinti, l’intitolazione dell’aeroporto all’ex premier e fondatore di Forza Italia, proclamata dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini, è stata celebrata formalmente con una cerimonia alla presenza di alte cariche istituzionali. Una dedica che la primogenita del Cavaliere, Marina Berlusconi, ha accolto con orgoglio.

L’aeroporto Malpensa intitolato a Silvio Berlusconi

L’intitolazione ufficiale è stata celebrata con l’inaugurazione di una targa al Terminal 1, alla presenza dei vicepremier Matteo Salvini, del presidente del Senato Ignazio La Russa e del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, oltre che del fratello del Cavaliere, Paolo Berlusconi.

“La nostra patria è l’Italia, soleva dire, ma il nostro futuro è l’Europa. E allora quale miglior contributo alla memoria di Silvio che dare il suo nome alla porta di accesso all’Europa e al mondo che questo aeroporto rappresenta. Oggi Silvio non c’è più ma è più vivo che mai” ha affermato l’imprenditore, ringraziando per il riconoscimento a nome della famiglia.

ANSA

Le parole di Salvini e Tajani

La nuova denominazione dell’aeroporto di Malpensa dedicata a Silvio Berlusconi era stata contestata da più parti, anche con ricorsi presentati dal Comune di Milano e dai Comuni della provincia di Varese di Cardano al Campo, Somma Lombardo e Samarate, respinti però dal Tar della Lombardia ad aprile.

Nella giornata di lunedì 14 settembre è arrivato dunque l’annuncio ufficiale di Matteo Salvini, tornato oggi a rivendicare il valore dell’iniziativa: “Un minimo di dispiacere per gli assenti, oggi ricordiamo uno dei più grandi imprenditori della storia politica italiana, non è un’intitolazione partitica, è il riconoscimento della realtà” ha dichiarato il ministro leghista.

In un video mandato da New York, dove è impegnato per i lavori dell’Assemblea generale dell’Onu, il ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, ha voluto salutare quella che ha definito una “scelta felice” ricordando Berlusconi come “uno statista che ha fatto la storia del nostro Paese. Ha cambiato termini e linguaggi del confronto politico. È stato uno degli italiani più conosciuti nel mondo”.

L’orgoglio di Marina Berlusconi

Tra le dichiarazioni di maggiore soddisfazione per l’intitolazione, la presidente di Fininvest e figlia del Cavaliere, Marina Berlusconi ha detto all’Ansa che “la consapevolezza che l’aeroporto Milano-Malpensa Silvio Berlusconi accoglierà ogni giorno migliaia di viaggiatori provenienti da tutto il mondo mi riempie di orgoglio e di emozione“.

“Malpensa è un crocevia dove Milano e l’Italia incontrano il mondo. È uno spazio di lavoro e scambi, di partenze e ritorni, un ponte tra Paesi, dove ogni giorno si annullano le distanze e si valicano i confini – ha aggiunto – Che nome migliore potrebbe avere, un ponte così, se non quello di Silvio Berlusconi? Un uomo che ha sempre cercato il dialogo con tutti, che ha creduto nei contatti umani, nella forza dei legami e, soprattutto, che ha trasformato in realtà idee impossibili”.