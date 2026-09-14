Aeroporto Malpensa intitolato a Silvio Berlusconi venerdì 25 settembre, annuncio di Salvini: "Grande lombardo"

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L’aeroporto di Malpensa verrà intitolato a Silvio Berlusconi venerdì 25 settembre. Ad annunciarlo è il vicepremier e ministro a Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, durante un evento svoltosi lunedì 14 settembre. Il leader della Lega ha ufficializzato quindi la data del cambio del nome, riferendosi al fondatore di Forza Italia come a “un grande lombardo”.

Aeroporto di Malpensa intitolato a Silvio Berlusconi

La notizia era stata dallo stesso Salvini circa 2 anni fa ed era stata poi ufficializzata qualche giorno dopo, generando molte polemiche e controversie. Era stato presentato anche un ricorso che era stato poi respinto nell’aprile di quest’anno.

Con la conferma del leader della Lega, quindi, si chiude la querelle con l’aeroporto di Milano-Malpensa che dunque manterrà l’intitolazione a Silvio Berlusconi.

ANSA

L’annuncio di Matteo Salvini sul 25 settembre

Nel suo intervento all’evento “Sovranità energetica e competitività”, a Milano, Salvini ha confermato che il prossimo 25 settembre avverrà l’intitolazione dell’aeroporto in provincia di Varese a “quel grande lombardo che fu Silvio Berlusconi”, come riporta Adnkronos.

Il sì era arrivato dall’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) che aveva approvato formalmente l’ordinanza per la modifica della denominazione con effetto immediato.

Come detto, fin dall’inizio, la scelta era stata criticata da molti. La CGIL aveva chiesto al ministero dei Trasporti di intitolare l’aeroporto alla ballerina milanese Carla Fracci, preferendo il suo profilo a quello dell’ex presidente del Consiglio, ritenuto divisivo.

Il ricorso di Beppe Sala e la pronuncia del Tar

Il presidente dell’Enac, Pierluigi Di Palma, aveva commentato così la notizia dell’intitolazione dell’aeroporto al Cavaliere: “È il riconoscimento del ruolo istituzionale, politico e imprenditoriale ricoperto dal presidente Silvio Berlusconi, a cui, alla sua scomparsa, va ricordato, sono stati riservati funerali di Stato”, come riporta MilanoToday.

Dopo la decisione, avallata da Matteo Salvini, era stato presentato ricorso dai comuni di Milano, Cardano al Campo, Samarate e Somma Lombardo. In particolare, il sindaco del capoluogo lombardo, Giuseppe Sala, aveva sollevato dubbi sull’iter che aveva portato all’ufficialità del provvedimento, ritenendo che gli enti locali fossero stati scavalcati da quelli nazionali. Il Tar della Lombardia aveva però respinto il ricorso in quanto, secondo il tribunale, i comuni non potevano contestare la decisione, che è di competenza dello Stato. Dopo la pronuncia, Sala aveva dichiarato che non l’avrebbe impugnata.

Con l’intitolazione che verrà celebrata il prossimo 25 settembre, Di Palma ha aggiunto: “Abbiamo atteso l’esito di un lungo giudizio. Ora che al di là di ogni ragionevole dubbio una articolata ed approfondita decisione ha confermato la correttezza della procedura adottata, Enac ha chiesto a Sea, la società di gestione aeroportuale degli scali di Milano, di provvedere, con ogni consentita urgenza, alla realizzazione e all’apposizione della nuova segnaletica che riporti la denominazione ‘Aeroporto Internazionale Milano Malpensa-Silvio Berlusconi’“.