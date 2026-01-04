Aeroporto Orio al Serio a Bergamo bloccato per ore, sistema dei voli in tilt e caos e disagi per i viaggiatori

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Caos all’aeroporto Orio al Serio di Bergamo: un problema tecnico ha mandato in tilt per ore lo scalo, con decine di voli cancellati, riprogrammati o dirottati verso altre destinazioni. Il guasto si è verificato nella serata di sabato 3 gennaio e ha avuto pesanti ripercussioni sull’operatività dell’aeroporto anche nella giornata di domenica.

Nella serata di ieri, sabato 3 gennaio, l’aeroporto Orio al Serio di Bergamo è rimasto paralizzato per ore a causa di un guasto.

Caos e disagi per i viaggiatori a causa di decine voli cancellati, ritardati o dirottati verso altri scali.

ANSA L’aeroporto di Orio al Serio a Bergamo

Centinaia di persone hanno dovuto trascorrere la notte all’interno dello scalo.

Sacbo, la società che gestisce l’aeroporto bergamasco, ha attivato nell’immediato il piano di assistenza ai passeggeri, con anche il supporto della Protezione civile di Dalmine.

Il guasto

A provocare il caos all’aeroporto di Bergamo un problema tecnico, un guasto al sistema di avvicinamento strumentale Enav che si è verificato poco prima delle 18 di sabato.

Il guasto è stato risolto soltanto dopo diverse ore, intorno alla mezzanotte.

E ha comportato la riduzione della capacità operativa dello scalo e il mancato arrivo di una serie di voli.

Decine di voli cancellati, dirottati e ritardati

Dei voli previsti in quelle ore all’aeroporto di Bergamo, 34 sono stati dirottati su altri scali, 21 sono stati cancellati e altri 8 ritardati e riprogrammati nella mattinata di oggi, domenica 4 gennaio.

Ma a cascata ci sono stati problemi, ritardi e cancellazioni anche per i voli previsti per domenica.

Le scuse della società di gestione dello scalo

“Ci scusiamo con i passeggeri per i disagi subiti, ringraziando loro per la comprensione e la collaborazione che hanno permesso al personale aeroportuale di portare la dovuta assistenza”, ha detto in una nota Giovanni Sanga, presidente di Sacbo.

“Un ringraziamento particolare – ha aggiunto – alla Protezione civile di Dalmine, intervenuta a supporto per organizzare la permanenza in aerostazione dei passeggeri in attesa”.

“Siamo rimasti in costante contatto con Enav, che ha provveduto a ripristinare il funzionamento dell’apparato, consentendo a partire dalla mezzanotte il graduale ritorno alla normalità”.