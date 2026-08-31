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È di 27 sanzioni amministrative e 63.000 euro il bilancio dei controlli intensificati dalla Polizia di Frontiera presso l’Aeroporto Marco Polo di Venezia durante i mesi estivi. Le sanzioni sono state emesse per violazioni delle norme sulla sicurezza aeroportuale, come previsto dal Programma Nazionale per la Sicurezza dell’Aviazione Civile e dalle ordinanze ENAC.

Controlli rafforzati per la sicurezza aeroportuale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, gli agenti della Polizia di Frontiera di Venezia hanno intensificato i servizi di controllo amministrativo presso l’Aeroporto Marco Polo. Questi controlli non si sono limitati al contrasto dell’immigrazione irregolare, ma hanno riguardato soprattutto il rispetto delle normative relative alla sicurezza dell’aviazione civile.

Nel periodo compreso tra l’inizio di giugno e oggi, sono state elevate 27 sanzioni amministrative per un totale di circa 63.000 euro. Tra le infrazioni più frequenti, la Polizia segnala l’uso illecito delle sigarette elettroniche all’interno dell’aeroporto. Questo comportamento, vietato dalle normative vigenti, è stato rilevato in diverse aree della struttura e ha portato all’applicazione di multe ai trasgressori.

Forzatura delle porte di emergenza: otto persone sanzionate

Un altro episodio significativo riguarda la forzatura delle porte di emergenza allarmate. In otto casi, i passeggeri hanno aperto queste porte, mettendo a rischio la sicurezza dell’infrastruttura. In particolare, due persone che erano in ritardo per il proprio volo hanno tentato di raggiungere l’aereo aprendo una porta allarmata. Gli agenti li hanno immediatamente fermati e sanzionati con una multa di 2.064 euro ciascuno.

L’impegno della Polizia per la sicurezza

Le attività di controllo svolte dalla Polizia di Frontiera non si limitano all’applicazione delle sanzioni, ma sono parte di un impegno costante per garantire la sicurezza dell’intera infrastruttura aeroportuale. In un contesto delicato come quello degli aeroporti, comportamenti imprudenti e pericolosi da parte degli utenti possono mettere a rischio la sicurezza collettiva. Per questo motivo, la Polizia di Stato di Venezia ha rafforzato la vigilanza e i controlli, intervenendo prontamente in caso di violazioni.

IPA