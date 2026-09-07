Afd vince le elezioni in Germania, il programma di Ulrich Siegmund che spacca anche il Governo Meloni

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

L’Alternative für Deutschland (Afd) ottiene una vittoria storica alle elezioni in Germania, trascinata dall’affermazione nell’Est e dalla figura del trentacinquenne Ulrich Siegmund. Il radicale programma di governo del partito, che punta su remigrazione e riforme sociali, ha innescato reazioni politiche e creato divisioni anche nella maggioranza del Governo Meloni in Italia.

Elezioni regionali in Germania, trionfo dell’Afd

L’Alternative für Deutschland (Afd) ottiene un’affermazione storica alle elezioni regionali in Germania, consolidando la propria forza in particolare nei territori orientali come la Sassonia-Anhalt. A guidare il partito verso il successo nell’Est è il trentacinquenne Ulrich Siegmund, ex esponente della Cdu con un passato nel settore del marketing e oggi stella nascente dell’estrema destra tedesca.

Considerato il volto rassicurante e social della formazione radicale, Siegmund ha costruito il proprio consenso attraverso una presenza capillare su TikTok e Instagram, abbinata a eventi di piazza e festeggiamenti per famiglie.

ANSA

Nonostante l’immagine informale e vicina alla popolazione, la federazione locale guidata da Siegmund è classificata dai servizi di sicurezza interni come organizzazione di estrema destra accertata.

Il programma di Ulrich Siegmund

Al centro del progetto politico dell’Afd figura il manifesto di Magdeburgo, un documento di 156 pagine votato dall’ala radicale del partito.

Il programma propone un’impostazione fortemente nazional-populista che spazia dalla sicurezza all’istruzione. Tra le misure principali figurano un piano di “remigrazione” ed espulsione degli stranieri, l’abolizione del diritto costituzionale all’asilo e il ripristino dello ius sanguinis.

Sul fronte scolastico ed educativo, il manifesto prevede il superamento dell’obbligo di frequenza per favorire l’istruzione parentale, l’introduzione dell’insegnamento della lingua russa, l’abolizione della tassa sulle chiese e la rescissione della convenzione con la televisione pubblica, accusata di indottrinamento. Spazio anche alla tutela della famiglia tradizionale composta esclusivamente da madre, padre e figli.

Le reazioni in Italia

I risultati elettorali in Germania e i contenuti del programma dell’Afd hanno provocato immediate ripercussioni anche nell’ambiente politico italiano, spaccando la maggioranza di centrodestra.

Matteo Salvini e Roberto Vannacci hanno accolto con entusiasmo il trionfo del partito tedesco, definendolo una vittoria della democrazia e un segnale di cambiamento per l’intera Europa. Di parere opposto Antonio Tajani e Maurizio Lupi, che hanno bollato l’Afd come una forza estremista e “antitetica ai valori liberali e occidentali”.

In mezzo alle posizioni contrapposte degli alleati, la premier Giorgia Meloni ha scelto la linea del silenzio, mentre dagli ambienti di Fratelli d’Italia l’esito delle urne viene interpretato come la richiesta di un netto cambio di passo da parte dell’elettorato europeo.