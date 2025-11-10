Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre indagati e cinque decreti di perquisizione: è il risultato di un’operazione condotta dal Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Palermo, che ha portato anche al sequestro preventivo d’urgenza di tre conti correnti. Gli indagati sono accusati di far parte di un’associazione per delinquere finalizzata al furto aggravato di autovetture, ricettazione e alla detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e codici per l’accesso illecito a sistemi informatici. L’operazione, coordinata da Eurojust, ha coinvolto anche le autorità di Francia e Regno Unito.

Operazione internazionale coordinata da Eurojust

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’attività investigativa ha visto la collaborazione tra il Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Palermo, la Compagnia di Alcamo e il Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Milano. L’azione si è inserita in una più ampia operazione europea, sotto il coordinamento dell’Agenzia dell’Unione Europea per la cooperazione giudiziaria penale “Eurojust”, e ha visto la partecipazione delle forze di polizia di Francia e Regno Unito. L’indagine è nata dalla condivisione di elementi raccolti dagli inquirenti francesi, che avevano già individuato una banda criminale dedita alla produzione e vendita di dispositivi in grado di avviare auto tramite chiavi non codificate, aggirando i sistemi di sicurezza e favorendo così la commissione di furti di veicoli di diverse case automobilistiche.

Il ruolo dei principali indagati e la rete internazionale

Tra i principali interlocutori del leader francese della banda, la cui rete si estendeva in tutta Europa, è stato identificato un cittadino palermitano, destinatario di una delle perquisizioni. Quest’ultimo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti simili, era dotato di elevate competenze tecniche. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Palermo, hanno permesso di delineare l’esistenza di un’organizzazione criminale che avrebbe trasformato il furto d’auto in un sofisticato affare tecnologico su scala globale.

Dispositivi hi-tech per aggirare i sistemi di sicurezza

I membri dell’associazione a delinquere avrebbero ideato e commercializzato dispositivi elettronici capaci di bypassare i sistemi di sicurezza di veicoli di lusso, facilitando così il furto. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la banda si sarebbe avvalsa anche della collaborazione di insospettabili complici, tra cui il titolare di un’officina ufficiale di un noto marchio automobilistico. Quest’ultimo avrebbe fornito chiavi originali, successivamente inviate in Cina per essere analizzate e decodificate.

Test e vendita internazionale dei dispositivi

Il principale indagato si sarebbe recato più volte a Dubai per testare i dispositivi su vetture di fascia alta, documentando l’efficacia delle apparecchiature sulle auto. I dispositivi sarebbero stati venduti sia al dettaglio, presso la sede milanese della società riconducibile agli indagati, sia prevalentemente online. La vendita, secondo le ricostruzioni, sarebbe avvenuta anche nei confronti di noti ladri d’auto, a prezzi compresi tra 3.000 euro e 50.000 euro.

Proventi illeciti e sequestro dei conti correnti

Nel tentativo di eludere eventuali sequestri, gli indagati avrebbero trasferito i proventi delle attività illecite su conti correnti online, alcuni dei quali intestati anche all’estero. Proprio questi conti sono stati oggetto dei tre decreti di sequestro preventivo d’urgenza, per impedire che le somme potessero essere utilizzate per proseguire le attività criminali.

Laboratori e materiale sequestrato

Durante le operazioni, presso l’abitazione palermitana degli indagati è stato scoperto un vero e proprio laboratorio dotato di avanzate strumentazioni per la progettazione e realizzazione dei dispositivi oggetto dell’indagine. Ulteriore materiale di interesse investigativo è stato rinvenuto anche presso l’attività commerciale di Milano, tra cui 2 dispositivi OBD (On-Board Diagnostics) con relative chiavi auto, uno dei quali già pronto per la spedizione, e un documento dettagliato con l’elenco delle spedizioni effettuate e i destinatari sparsi in tutto il mondo. L’ultima occorrenza di Milano è stata resa cliccabile come richiesto.

