Affari Tuoi del 3 settembre durerà di più, Stefano De Martino risponde a Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna

La seconda puntata di Affari Tuoi, l’appuntamento con il format di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, durerà di più. Secondo le indiscrezioni il programma potrebbe durare dieci minuti in più, considerata la mancata messa in onda del talk condotto da Bruno Vespa, Cinque Minuti. Con questa strategia mamma Rai scongiura – sempre stando a quanto si apprende – lo zapping del pubblico sulle reti Mediaset, dove sul quinto canale va in onda contemporaneamente La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. È quanto accaduto nella serata precedente, quando Affari Tuoi ha chiuso la trasmissione dieci minuti prima portando una fetta di spettatori a spostarsi su Canale 5. Sarebbe questo il motivo per cui la Rai ha preferito correre ai ripari, ma si tratta di un’ipotesi.

Quanto durerà la seconda puntata di Affari Tuoi

Mercoledì 3 settembre Affari Tuoi inizierà alle 20:35 come di consueto, ma potrebbe durare 56 minuti anziché 48. Una durata quest’ultima, che si è verificata martedì 2 e che ha portato una parte di pubblico a pigiare il tasto 5 del telecomando per spostarsi sulle reti Mediaset, dove erano in corso le fasi finali del programma La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. Lo riporta Fanpage riferendosi a un articolo pubblicato su Affari Italiani.

Secondo Fanpage potrebbe trattarsi di una gara tra Rai e Mediaset sul campo dell’access prime time, ma non è detto. Va ricordato che il 3 settembre su Rai 1 non andrà in onda Cinque Minuti, il talk condotto da Bruno Vespa, quindi mamma Rai potrebbe aver scelto di allungare la seconda puntata della nuova stagione di Affari Tuoi per coprire il vuoto lasciato momentaneamente dal conduttore di Porta a Porta.

E se così non fosse? L’ipotesi di Fanpage è che dagli studi Rai intendano evitare lo zapping del giorno precedente, quando spettatrici e spettatori si sono spostati su Canale 5 dopo il termine della prima puntata di Affari Tuoi prima del solito.

Va ricordato, inoltre, che Affari Tuoi non viene trasmesso in diretta. È possibile, dunque, che l’azienda abbia deciso di registrare una puntata più lunga – quella che andrà in onda il 3 settembre – ben prima dei numeri arrivati dagli ascolti.

Gli ascolti e la “sfida” con La Ruota della Fortuna

Durante l’estate La Ruota della Fortuna è partita in anticipo, mentre gli autori di Affari Tuoi si sono presi una pausa. Tuttavia, la prima puntata del programma condotto da Stefano De Martino è andata benissimo sia in termini di spettatori che in termini di share. Secondo i dati Auditel, infatti, mentre il gioco dei pacchi andava in onda davanti allo schermo c’erano 4.222.000 spettatori per uno share del 22,6%.

Da Cologno Monzese, tuttavia, sono arrivati numeri più alti. Il 2 settembre gli italiani che hanno seguito La Ruota della Fortuna erano 4.514.000 con uno share del 24,2%.

La possibile frecciatina di Gerry Scotti a Stefano De Martino

Si resta ancora nel campo delle ipotesi, ma l’ultimo post pubblicato da Gerry Scotti su Instagram è inteso da più testate come una frecciatina a Stefano De Martino. Per altre ancora, potrebbe essere un sospiro di sollievo dopo gli ottimi risultati de La Ruota della Fortuna del 2 settembre.

Nell’immagine vediamo il conduttore Mediaset proiettare la sua ombra sulla sabbia, uno scatto accompagnato da un messaggio laconico: “Eh, già”. Corriere della Sera ricorda, in ogni caso, che in passato Scotti ha usato queste parole: “Alla Ruota la componente del merito è sempre preponderante, non basta tirare una monetina per vincere. Affari Tuoi invece assomiglia molto di più a una riffa“.