Affari Tuoi di De Martino batte La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, il caso Corona e la teoria di Ricci

Affari Tuoi è tornato davanti a La Ruota della Fortuna. Secondo i dati Auditel sugli ascolti tv, mercoledì 28 gennaio il programma condotto da Stefano De Martino ha chiuso davanti al principale competitor Mediaset che, da settembre 2025 a oggi, ha quasi sempre dominato l’access prime time, ossia la fascia che precede la prima serata. Il dominio di Gerry Scotti, dalla fine dell’estate, è tanto evidente quanto clamoroso: non passa quindi inosservato il secondo posto, soprattutto dopo le dichiarazioni di Fabrizio Corona sul celebre conduttore, bollate da quest’ultimo come fake news. Sull’altro binario, invece, c’è la vecchia teoria di Antonio Ricci: il creatore di Striscia accusa ancora una volta velatamente la Rai di proporre partire in cui, spesso, alla fine resta in gioco il pacco da 300 mila euro.

Affari Tuoi davanti a La Ruota della Fortuna: non capita quasi mai

Mercoledì 28 gennaio Daniela, concorrente residente ad Albisola in Liguria, ha ceduto all’offerta finale del Dottore, accettando 75 mila euro.

Nel suo pacco ne aveva 300 mila, in quello rimasto in gioco invece c’erano zero euro.

La dinamica della partita è stata apprezzata dal pubblico, visto che secondo l’Auditel poco meno di 4.966.000 spettatori hanno assistito alla puntata, superando i 4.889.000 della Ruota della Fortuna.

Un’eccezione visto che questo epilogo, da settembre 2025 a oggi, si è verificato molto di rado (un esempio? Da settembre ai primi di ottobre era successo una sola volta in 37 giorni).

La teoria di Antonio Ricci sul pacco dei 300 mila euro

In un’intervista rilasciata da Antonio Ricci a La Verità, il papà di Striscia – il giorno prima che venissero pubblicati i dati Auditel – aveva dichiarato che Affari Tuoi “è ancora vivo e vegeto”.

Aveva aggiunto, riferendosi a una puntata precedente rispetto a quella del 28 gennaio, che “se tiene il pacco di 300 mila euro fino alla fine, e ci si allunga nell’orario, è tutt’altro che morto. È chiaro che ha una difficoltà per cui deve essere alternato. Dopo la trentesima volta che vedi da una parte 300 mila e dall’altra 20 euro anche il più tonto s’insospettisce“.

Ricci ha comunque tessuto le lodi di Stefano De Martino, “il più poliedrico” del momento, tanto che “l’avevo individuato per fargli condurre Striscia. Io e lui eravamo d’accordo giàà nell’ottobre 2023, ma poi si è perso tempo sul contratto. E quando Amadeus se n’è andato nella primavera del 2024, la Rai ha bloccato De Martino”.

Gerry Scotti penalizzato da Fabrizio Corona?

Parallelamente alla teoria di Ricci, c’è quella più maliziosa che vorrebbe Gerry Scotti penalizzato dalle ultime dichiarazioni di Fabrizio Corona.

Nel suo Falsissimo!, infatti, aveva asserito che il conduttore Mediaset avrebbe avuto diversi rapporti con le ragazze note come ‘Letterine’ ai tempi di Passaparola.

Lo stesso Scotti ha smentito la veridicità delle informazioni in un’intervista al Corriere della Sera:

“Ho una discreta dimestichezza nell’uso dei social e in questi anni ho potuto constatare di persona che le buone notizie o le verità vengono accolte tiepidamente. A volte passano inosservate, mentre le fake news hanno un riscontro ben più rilevante. Ancora di più lo hanno le menzogne dette per ragioni di lucro. In aggiunta generano una forma di odio e di cattiveria inaccettabile. Sono presunte rivelazioni che riguardano un periodo di 25 anni fa della mia vita professionale. Sono semplicemente false. Mi sopravvalutano ad attribuirmi relazioni con più di trenta ragazze che in un intervallo della loro vita professionale hanno ricoperto il ruolo di ‘letterina’. Basterebbe sentire le dirette interessate, chiedere a loro e sono sicuro che all’unanimità direbbero che le dichiarazioni che sono circolate sono false. L’amarezza che provo non è solo per me, nessuno ha pensato alle ragazze“.

Difficile pensare che il sorpasso di Affari Tuoi ai danni della Ruota della Fortuna sia dovuto alle rivelazioni di Corona: resta da vedere la tendenza nei prossimi giorni e settimane, per capire se Falsissimo sia riuscito addirittura a spostare il cono di luce da Scotti a De Martino.