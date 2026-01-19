Affari Tuoi di Stefano De Martino in onda nonostante la morte di papà Enrico, Rai non cancella la puntata

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Nonostante il lutto per la morte del padre, Stefano De Martino è andato regolarmente in onda con il programma tv “Affari Tuoi“. Un messaggio in sovraimpressione ha chiarito che la puntata è stata registrata prima dell’accaduto, “giustificando” la scelta con il pubblico. Dietro la decisione, la gestione del palinsesto: non si esclude che nei prossimi giorni il conduttore possa parlare del padre in tv.

Affari tuoi regolarmente in onda

Il lutto di Stefano De Martino non ferma “Affari Tuoi“. Nelle ultime ore è scomparso Enrico, padre del conduttore, aspetto che aveva fatto immaginare un possibile stop al programma televisivo.

Tuttavia, la nuova puntata è andata regolarmente in onda, nella consueta fascia dell’access prime time. La decisione, confermata dalla Rai, ha suscitato reazioni e curiosità tra i telespettatori.

La spiegazione è legata alle dinamiche di produzione tipiche di un programma interamente registrato in anticipo, che vengono adottate per garantire la continuità e la stabilità del palinsesto.

L’annuncio della Rai

La Rai ha reso noto con un avviso che la puntata era stata registrata il 14 gennaio, giorni prima dell’improvvisa scomparsa di Enrico De Martino, che aveva 61 anni e da tempo combatteva contro una malattia.

La rete ha predisposto l’avviso, visibile prima della messa in onda e con un sottopancia durante la puntata. Questa scelta riflette una prassi consolidata per i programmi registrati.

Non si tratta quindi di una mancanza di rispetto verso il conduttore o il lutto, bensì di una gestione professionale dell’organizzazione televisiva che tiene conto tanto della programmazione quanto del rispetto per i momenti privati del proprio personale.

La puntata, infatti, è stata girata in un momento in cui nulla faceva presagire il drammatico evento.

Il lutto di Stefano De Martino

Il ricordo di Enrico ha già trovato spazio nei messaggi di affetto rivolti a Stefano De Martino sui social, e non si esclude che nei prossimi giorni il conduttore possa dedicare parole al padre o ricevere omaggi di cordoglio durante le trasmissioni.

La notizia della scomparsa di Enrico, figura determinante nella vita e nel percorso umano e artistico di Stefano, ha profondamente commosso il pubblico e il mondo dello spettacolo.

Enrico aveva lavorato come ballerino professionista ed era stato un punto di riferimento per la passione del figlio per la danza, insegnandogli disciplina, dedizione e amore per la scena.