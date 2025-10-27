Affari Tuoi modifica l'orario e riduce la durata delle puntate, i motivi della decisione "virtuosa" della Rai

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Le puntate di Affari Tuoi dureranno di meno da ora in avanti. Lo ha spiegato il direttore dell’Intrattenimento Prime Time, Williams Di Liberatore. La decisione, ha fatto sapere il dirigente Rai, è stata presa per permettere ai programmi posizionati in prima serata di iniziare prima. Una scelta “nel rispetto dei telespettatori”, ha sottolineato Di Liberatore nel rendere noto che il popolare quiz show condotto da Stefano De Martino subirà una riduzione dell’orario di messa in onda.

Affari Tuoi, orario modificato: perché le puntate dureranno di meno

Una scelta “esclusivamente orientata al rispetto dei telespettatori“, ha dichiarato Di Liberatore che ha aggiunto che la decisione è stata adottata “per consentire una partenza adeguata della programmazione di prima serata”.

Che cosa accadrà concretamente? “Ho deciso di tagliare alcuni minuti al programma Affari Tuoi, in modo da ottimizzare l’inizio dei programmi di prime time”, ha spiegato il dirigente.

ANSA Stefano De Martino

Di Liberatore ha inoltre rimarcato che già la scorsa settimana ha iniziato a sforbiciare qualche minuto al quiz show di Stefano De Martino, un’operazione che verrà ulteriormente perfezionata nei prossimi giorni.

La modifica è stata pensata per far sì che i telespettatori possano godere della programmazione in orari più accessibili.

Riduzione non fissa, ma flessibile

Il direttore dell’Intrattenimento Prime Time ha reso noto che la riduzione non sarà fissa, ma flessibile. In altre parole, varierà da giorno a giorno sulla base delle serate e della lunghezza dei programmi che seguono e che precedono Affari Tuoi.

L’obbiettivo è cercare di “non penalizzare di molto la performance degli ascolti“, ha aggiunto il direttore.

L’appello alle altre tv e l’insofferenza dei telespettatori

Di Liberatore ha anche lanciato l’appello agli altri editori, invitandoli a seguire la strada intrapresa da Rai Uno: “Spero che tale decisione possa essere funzionale ad adottare meccanismi virtuosi, anche da parte degli altri editori, per consentire di anticipare ulteriormente tutti gli start delle prime serate nel rispetto del pubblico”.

Da anni si parla di ‘correggere’ la durata dei programmi proposti in access prime time da Rai e Mediaset. Soprattutto dopo che tantissimi telespettatori hanno palesato un’insofferenza per l’inizio dell’orario delle trasmissioni in prima serata.

A volte capita che gli show comincino addirittura a ridosso delle ore 22, terminando a notte inoltrata. Una programmazione che risulta poco accessibile a tutte quelle persone che si devono alzare presto la mattina.