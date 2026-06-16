Affari Tuoi non va in onda per i Mondiali 2026, le puntate di giugno che saltano per fare spazio alle partite

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Un colpo basso per il pubblico di Stefano De Martino, che per rivedere le puntate di Affari Tuoi tutte le sere dovrà attendere la fine dei Mondiali 2026. Il format, infatti, non va in onda regolarmente da settimane per cedere il posto alle gare, dunque la programmazione subisce notevoli variazioni.

Perché Affari Tuoi non va in onda regolarmente

Dall’11 giugno al 19 luglio 2026 gli occhi dei tifosi sono puntati sui Mondiali 2026, con il palinsesto di Rai 1 inevitabilmente riadattato per la trasmissione delle gare delle Nazionali del mondo.

Per questo motivo la programmazione del primo canale subisce inevitabili variazioni. A farne le spese, soprattutto, è l’access prime time che finora ha visto in prima linea Stefano De Martino alla conduzione di Affari Tuoi.

ANSA

Gli spettatori dovranno rinunciare ad alcuni appuntamenti con il gioco dei pacchi, solitamente di compagnia del pubblico italiano dal lunedì al venerdì.

A partire dall’11 giugno, del resto, il fischio di inizio dei campionati del mondo di calcio ha già spodestato l’access prime time di De Martino.

In quali date non vedremo Affari Tuoi

Di seguito, il calendario completo delle partite che prenderanno il posto di Affari Tuoi:

11 giugno 2026 (ore 21) – Messico-Sud Africa

(ore 21) – Messico-Sud Africa 12 giugno 2026 (ore 21) – Canada-Bosnia Erzegovina

(ore 21) – Canada-Bosnia Erzegovina 15 giugno 2026 (ore 21) – Belgio-Egitto

(ore 21) – Belgio-Egitto 16 giugno 2026 (ore 21) – Francia-Senegal

(ore 21) – Francia-Senegal 18 giugno 2026 (ore 21) – Svizzera-Bosnia Erzegovina

(ore 21) – Svizzera-Bosnia Erzegovina 19 giugno 2026 (ore 21) – USA-Australia

(ore 21) – USA-Australia 24 giugno 2026 (ore 21) – Svizzera-Canada

(ore 21) – Svizzera-Canada 26 giugno 2026 (ore 21) – Norvegia-Francia

Il pre e post-partita dei Mondiali 2026

Si ricorda che le gare saranno presentate in un pre-partita, condotto tutte le sere da Paola Ferrari e Simona Rolandi insieme a Paulo Roberto Falcao e Marco Tardelli, alle 20:35 sempre su Rai 1.

Dopo le gare, invece, arriva il post-partita con il format Notti Mondiali condotto da Alessandro Antinelli. Lo show di Stefano De Martino, tuttavia, continuerà fino al 19 luglio – proprio fino alla fine dei campionati mondiali di calcio – per controbilanciare il successo de La Ruota della Fortuna, il fortunato format condotto da Gerry Scotti su Canale 5. Tra i volti più amati del piccolo schermo, Stefano De Martino condurrà il Festival di Sanremo dal 16 al 20 luglio 2027, dopo il passaggio del testimone da parte di Carlo Conti.