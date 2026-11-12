Affari Tuoi non va in onda, perché la Rai ha fermato Stefano De Martino stasera giovedì 12 novembre
Perché Affari Tuoi non va in onda stasera su Rai 1: salta per la Nazionale in Nations League, De Martino torna venerdì 13 novembre
Affari Tuoi non va in onda stasera, giovedì 12 novembre. Chi aspetta i pacchi di Stefano De Martino dopo il Tg1 dovrà rinunciarci: la Rai ha sospeso il game show dell’access per fare spazio alla Nazionale, che su Rai 1 affronta la Francia in Nations League. Ecco cosa cambia e quando torna il programma.
- Perché Affari Tuoi non va in onda stasera
- La Nazionale contro la Francia su Rai 1
- Quando torna De Martino e lo stop di domenica
Perché Affari Tuoi non va in onda stasera
Come riporta DiLei, al posto del gioco dei pacchi la rete ammiraglia trasmette Italia-Francia, con i collegamenti che partono subito dopo il Tg1 delle 20 e il calcio d’inizio fissato alle 20.45.
Lo stop riguarda anche la prima serata del giovedì: salta la puntata di Doc – Nelle tue mani 4, che tornerà giovedì 19 novembre con gli episodi “Il mondo sulle spalle” e “Fino alla fine”, in vista del finale di stagione del 26 novembre.
Nessun caso, dunque, dietro l’assenza di De Martino. Si tratta di uno slittamento previsto dal palinsesto di Rai 1, che come accade di frequente lascia il posto alle partite degli Azzurri, trasmesse in chiaro dalla tv pubblica.
La Nazionale contro la Francia su Rai 1
La sfida si gioca allo stadio Meazza di Milano ed è valida per la quinta giornata del girone di Nations League. Per l’Italia di Roberto Mancini è una partita decisiva nella corsa al secondo posto, che vale i quarti di finale. All’andata, a Saint-Denis, era finita 1-1 contro la Francia di Zinedine Zidane.
Con una vittoria e una contemporanea sconfitta del Belgio contro la Turchia, gli Azzurri potrebbero chiudere già stasera il discorso qualificazione. Altrimenti tutto si deciderà nell’ultima giornata, domenica, contro i belgi. La partita è visibile anche in streaming gratuito su RaiPlay.
Quando torna De Martino e lo stop di domenica
L’attesa per i fan di De Martino sarà breve. Affari Tuoi torna già venerdì 13 novembre nella consueta collocazione dopo Cinque Minuti di Bruno Vespa.
Domenica 15 novembre, però, il programma si fermerà di nuovo, perché Rai 1 trasmetterà in prima serata Italia-Belgio: il ritorno stabile è previsto da lunedì 16 novembre.
Secondo Libero, De Martino sarà regolarmente in onda anche il giorno di Natale. Un altro stop è già previsto per il 31 dicembre, quando Rai 1 lascerà spazio a “L’anno che verrà” con Marco Liorni, in diretta da Palermo.
Sul fronte opposto, la Ruota della Fortuna di Gerry Scotti resterà invece in onda su Canale 5 anche durante le feste.