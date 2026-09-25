Affari Tuoi non va in onda, perché la Rai ha fermato Stefano De Martino stasera venerdì 25 settembre

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

“Affari Tuoi” non va in onda stasera, venerdì 25 settembre, per lasciare spazio a Italia-Belgio di Nations League. A causa della Nazionale in diretta Rai, Stefano De Martino dovrà fermarsi altre tre volte: il 28 settembre, il 2 e il 5 ottobre. Intanto continua la sfida negli ascolti con “La Ruota della Fortuna” di Gerry Scotti.

Perché stasera “Affari Tuoi” non va in onda

Venerdì 25 settembre il programma condotto da Stefano De Martino si ferma per la concomitanza con la Nazionale italiana, impegnata contro il Belgio nella gara d’esordio della UEFA Nations League 2026/27.

Stasera, quindi, l’appuntamento con il gioco dei pacchi viene sostituito dalla diretta della partita su Rai 1.

ANSA

La sfida tra Italia e Belgio è in programma alle 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma e apre il percorso degli Azzurri nel Gruppo A1 della competizione, con l’esordio di Roberto Mancini alla seconda esperienza sulla panchina della Nazionale.

Rai, Stefano De Martino verso altri stop

Per “Affari Tuoi” si tratta dunque della prima puntata “mancata” della nuova stagione, partita domenica 6 settembre. La sospensione non è quindi collegata agli ascolti del programma, ma agli impegni della Nazionale.

Proprio a causa del calendario internazionale, che concentra quattro partite dell’Italia in appena undici giorni, quello di stasera non sarà l’unico stop per De Martino.

La programmazione del gioco televisivo subirà infatti in totale quattro interruzioni nell’arco della stessa finestra. Dopo Italia-Belgio di venerdì 25 settembre, Rai 1 trasmetterà anche la seconda gara degli Azzurri, lunedì 28 settembre, questa volta in trasferta contro la Turchia.

Il successivo impegno è fissato per venerdì 2 ottobre, quando l’Italia affronterà la Francia allo Stade de France. L’ultima partita della serie è invece Italia-Turchia, in programma lunedì 5 ottobre allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna.

Il ritorno di Stefano De Martino e le novità della stagione

Il confronto quotidiano nell’access prime time con La Ruota della Fortuna, condotta da Gerry Scotti su Canale 5, ha visto nelle prime settimane dati molto ravvicinati e variabili.

La nuova edizione di “Affari Tuoi” è ripartita con alcune modifiche, a partire dal nuovo studio realizzato negli studi Rai di Milano. Nel cast sono stati confermati anche Herbert Ballerina e Martina Miliddi.