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Affari Tuoi non va in onda, Rai ferma Stefano De Martino stasera lunedì 5 ottobre: spazio a Italia-Turchia

Lunedì 5 ottobre non è andato in onda "Affari Tuoi" su Rai 1 per lasciare spazio a Italia-Turchia: quarto stop in 11 giorni per Stefano De Martino

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simone vazzana

Simone Vazzana

GIORNALISTA

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Affari Tuoi non è andato in onda stasera, lunedì 5 ottobre, per via dell’impegno della Nazionale in Nations League, con la partita tra Italia e Turchia. La Rai ha quindi deciso di fermare Stefano De Martino per la quarta e ultima volta in 11 giorni, sempre a causa degli impegni dei ragazzi guidati da Roberto Mancini.

Perché stasera “Affari Tuoi” non è andato in onda su Rai 1

Lunedì 5 ottobre il programma condotto da Stefano De Martino si è fermato per la concomitanza con la partita della Nazionale, nella 4^ giornata della fase a gironi della Nations League contro la Turchia, in scena allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna.

Campo libero quindi per La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, l’asso di Canale 5 nella fascia dell’access prime time.

I 4 stop per Stefano De Martino a causa della Nazionale

Per Affari Tuoi si è trattato dunque della quarta puntata mancata della nuova stagione, partita domenica 6 settembre.

La sospensione non è quindi collegata agli ascolti del programma, ma al calendario internazionale che ha concentrato quattro partite dell’Italia in appena 11 giorni.

Il gioco dei pacchi infatti si era già fermato:

  • venerdì 25 settembre (Italia-Belgio)
  • lunedì 28 settembre (Turchia-Italia)
  • venerdì 2 ottobre (Italia-Francia)

Quando tornano Stefano De Martino e Affari Tuoi

Stefano De Martino e Affari Tuoi torneranno regolamente in onda da martedì 6 ottobre 2026 su Rai 1.

I prossimi impegni della Nazionale cadranno giovedì 12 novembre (e quindi De Martino osserverà un altro turno di stop) e domenica 15 novembre (quando Affari Tuoi non va in onda).

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