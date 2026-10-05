Affari Tuoi non va in onda, Rai ferma Stefano De Martino stasera lunedì 5 ottobre: spazio a Italia-Turchia
Lunedì 5 ottobre non è andato in onda "Affari Tuoi" su Rai 1 per lasciare spazio a Italia-Turchia: quarto stop in 11 giorni per Stefano De Martino
Affari Tuoi non è andato in onda stasera, lunedì 5 ottobre, per via dell’impegno della Nazionale in Nations League, con la partita tra Italia e Turchia. La Rai ha quindi deciso di fermare Stefano De Martino per la quarta e ultima volta in 11 giorni, sempre a causa degli impegni dei ragazzi guidati da Roberto Mancini.
- Perché stasera "Affari Tuoi" non è andato in onda su Rai 1
- I 4 stop per Stefano De Martino a causa della Nazionale
- Quando tornano Stefano De Martino e Affari Tuoi
Perché stasera “Affari Tuoi” non è andato in onda su Rai 1
Lunedì 5 ottobre il programma condotto da Stefano De Martino si è fermato per la concomitanza con la partita della Nazionale, nella 4^ giornata della fase a gironi della Nations League contro la Turchia, in scena allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna.
Campo libero quindi per La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, l’asso di Canale 5 nella fascia dell’access prime time.
I 4 stop per Stefano De Martino a causa della Nazionale
Per Affari Tuoi si è trattato dunque della quarta puntata mancata della nuova stagione, partita domenica 6 settembre.
La sospensione non è quindi collegata agli ascolti del programma, ma al calendario internazionale che ha concentrato quattro partite dell’Italia in appena 11 giorni.
Il gioco dei pacchi infatti si era già fermato:
- venerdì 25 settembre (Italia-Belgio)
- lunedì 28 settembre (Turchia-Italia)
- venerdì 2 ottobre (Italia-Francia)
Quando tornano Stefano De Martino e Affari Tuoi
Stefano De Martino e Affari Tuoi torneranno regolamente in onda da martedì 6 ottobre 2026 su Rai 1.
I prossimi impegni della Nazionale cadranno giovedì 12 novembre (e quindi De Martino osserverà un altro turno di stop) e domenica 15 novembre (quando Affari Tuoi non va in onda).