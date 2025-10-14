Affari Tuoi, Stefano De Martino non va in onda: perché è saltata la puntata di stasera 14 ottobre

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Cambia il palinsesto Rai: Affari Tuoi non andrà in onda. Al posto del programma condotto da Stefano De Martino andrà in onda la partita ItaliaIsraele. Si tratta di una partita importante, perché porterà alle qualificazioni dei Mondiali 2026. Una scelta che segue la tradizione Rai di dare spazio agli eventi sportivi della Nazionale, ma che arriva in un contesto segnato anche da proteste e polemiche.

Affari Tuoi non va in onda: l’annuncio

I telespettatori dovranno attendere un giorno in più per il consueto appuntamento con il gioco dei pacchi. La Rai ha confermato che la fascia delle 20:35 su Rai1 sarà occupata dalla diretta della sfida di calcio Italia-Israele, trasmessa in esclusiva.

La decisione rientra nella prassi dei palinsesti dell’emittente pubblica, che sospende temporaneamente i programmi di intrattenimento per seguire gli eventi sportivi di maggiore rilievo nazionale.

ANSA Proteste per la partita Italia-Israele

Già sabato 11 ottobre il programma non era andato in onda per la partita contro l’Estonia, poi vinta dagli Azzurri. Ora, un nuovo stop per la serata del 14 ottobre, in attesa del ritorno di Affari Tuoi il giorno successivo.

Cosa è successo al programma di Stefano De Martino

Per Stefano De Martino, che ha ereditato con successo la conduzione del format, si tratta solo di una breve pausa. Il programma tornerà mercoledì 15 ottobre con una puntata inedita e con tutti i suoi protagonisti: i concorrenti, il Dottore e Gennarino, il jack russell introdotto quest’anno come simbolo portafortuna del gioco.

Il palinsesto Rai subirà un leggero slittamento: i programmi della seconda serata partiranno dopo la fine del match e del dopo-partita, ma senza cancellazioni. Intanto, su Canale 5, La Ruota della Fortuna avrà campo libero sugli ascolti, in attesa del ritorno di Striscia la Notizia a novembre.

Chi gioca il 14 ottobre: Italia vs Israele

La partita di Udine vedrà la Nazionale di Rino Gattuso impegnata a difendere la posizione nel girone di qualificazione ai Mondiali 2026, ma il contesto sportivo si intreccia a quello politico. La gara si giocherà infatti tra le polemiche sul “conflitto” israelo-palestinese e le richieste di boicottaggio arrivate da più fronti.

Il sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, ha scelto di non assistere alla partita, partecipando invece a una veglia per la pace in Palestina. In città sono attese manifestazioni e cortei, mentre all’interno dello stadio Friuli verranno adottate misure di sicurezza straordinarie.

Un clima teso che rende questa sfida molto più di un semplice incontro sportivo, trasformandola in un evento simbolico che finisce per condizionare anche i palinsesti televisivi.