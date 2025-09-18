Affari Tuoi "stuzzica" La Ruota della Fortuna, la reazione di Stefano De Martino e il messaggio a Gerry Scotti

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Nuovo livello della guerra degli ascolti tv tra Rai e Mediaset: “gira la ruota”, il celebre jingle de La Ruota della Fortuna, risuona ad Affari Tuoi. Scatenando l’ilarità in studio e del conduttore Stefano De Martino, che poi lancia un messaggio al rivale Gerry Scotti: “Salutiamo i nostri dirimpettai”.

Affari Tuoi “stuzzica” La Ruota della Fortuna

Durante la puntata di Affari Tuoi su Rai 1 di mercoledì 17 settembre è accaduto qualcosa di inaspettato che ha sorpreso e divertito i telespettatori e i presenti in studio.

All’inizio del programma, appena Stefano De Martino ha dato il via al gioco, è partito a sorpresa il celebre stacchetto “gira la ruota” dello show rivale di Canale 5 La Ruota della Fortuna.

ANSA Stefano De Martino e il “dottore” Pasquale Romano

Dopo un momento di spaesamento, l’episodio ha scatenato le risate dei presenti, a partire dal conduttore Stefano De Martino.

La reazione di Stefano De Martino

Tra le risate in studio, Stefano De Martino alza la cornetta e rivolgendosi al “dottore” Pasquale Romano gli dice: “Lei è un cretino”.

Poi, mentre continua a risuonare “gira la ruota”, lancia un saluto ai “nostri dirimpettai“, chiaro riferimento a Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna.

La guerra degli ascolti

La Rai risponde così alle diverse frecciate lanciate nelle scorse settimane da Mediaset e Gerry Scotti sulla guerra degli ascolti del preserale.

Negli ultimi tempi infatti La Ruota della Fortuna sta avendo la meglio su Affari Tuoi, per anni assoluto dominatore degli ascolti della fascia preserale.

Tra l’altro un divertente siparietto del genere è andato in onda pochi giorni fa ad Avanti un Altro su Canale 5.

Durante i consueti saluti finali, la “valletta” del pubblico ha detto “Tra poco c’è il TG5 e domani andrà in onda Affari Tuoi“, spiazzando il conduttore Paolo Bonolis.

Stefano De Martino e Gerry Scotti

Se Gerry Scotti non ha avuto timore di esporsi lanciando diverse frecciatine alla concorrenza, Stefano De Martino ha scelto invece il silenzio.

Fino ad ora. In una intervista pubblicata pochi giorni fa sulle pagine di Tv, Sorrisi e Canzoni, il conduttore ha parlato del confronto tra i due programmi di punta di Rai e Mediaset.

De Martino ha parlato di Gerry Scotti evitando ogni polemica: “Io non credo di dover arginare qualcuno. Ognuno lavora per la propria azienda”.

“Io e Gerry siamo come due commercianti con la vetrina sulla stessa strada, la mattina alziamo la serranda, ci diamo il buongiorno e cominciamo a lavorare”.