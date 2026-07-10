Affari Tuoi trasloca da Roma a Milano senza Gennarino dalla prossima edizione, "ha 13 anni, è complicato"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Affari Tuoi, nella prossima stagione, dovrà fare a meno della mascotte Gennarino. Il cane più famoso della tv generalista non farà più compagnia al pubblico di Rai 1. L’assenza è dovuta al fatto che il quiz show condotto da Stefano De Martino non sarà più registrato a Roma. Le nuove puntate saranno confezionate a Milano e il cagnolino non potrà affrontare tre volte a settimana il viaggio dalla Capitale al capoluogo lombardo.

Affari Tuoi, nella prossima stagione non ci sarà Gennarino: il motivo

Gennarino non sarà più in studio ad Affari Tuoi. A confermarlo a Fanpage.it è stato il noto dog trainer Massimo Perla, addestratore di diversi cani in ambito cinematografico, tra cui proprio la mascotte del programma di Rai 1.

“Ci trasferiamo al nord. Gennarino non c’è perché è in pensione, una pensione per cani”, ha dichiarato Herbert Ballerina, durante la presentazione dei palinsesti Rai 2026/2027.

ANSA

Fanpage.it ha contattato Massimo Perla, che ha confermato quanto anticipato dal comico.

“Non ci sarà perché ha 13 anni e mezzo. Farlo andare fino a Milano, tre giorni a settimana per le registrazioni, diventa complicato”, ha raccontato l’addestratore cinofilo.

L’ipotesi di inserire un nuovo cagnolino nel quiz show

Il pubblico, quindi, non vedrà più Gennarino al fianco di Stefano De Martino. Non è ancora chiaro se la mascotte sarà rimpiazzata con un altro cagnolino.

“Forse ci sarà un altro cagnolino su Milano che farà da mascotte”, ha commentato Perla. Al momento però non c’è alcuna ufficialità a riguardo e l’idea di cercare un altro animale da inserire all’interno di Affari Tuoi. De Martino, però, ha fatto filtrare che “ci sarà una sorpresa”.

Le altre novità di Affari Tuoi

Affari Tuoi, come spiegato sempre da Ballerina nei giorni scorsi, non sarà più registrato a Roma al Teatro delle Vittorie. Traslocherà a Milano, probabilmente negli studi Rai. La location, per ora, non è stata ancora resa nota.

Si fa largo anche l’ipotesi che Lupo e Thanat potrebbero dire addio alla trasmissione, per un motivo simile a quello di Gennarino. Entrambi infatti dimorano stabilmente a Roma e potrebbe rappresentare un ostacolo insormontabile per la loro presenza fissa tra il pubblico a Milano.