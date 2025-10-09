Affari Tuoi trionfa negli ascolti tv, De Martino batte la Ruota della Fortuna di Gerry Scotti dopo 37 giorni

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Dopo 37 giorni di apnea, Stefano De Martino è riuscito a battere Gerry Scotti. Dal 2 settembre, ossia da quando Affari Tuoi era tornato dopo la pausa estiva, la trasmissione di Rai 1 aveva sempre chiuso alle spalle de La Ruota della Fortuna, intuizione di Pier Silvio Berlusconi. Tolta Striscia la Notizia, l’ad Mediaset aveva puntato sul volto rassicurante di Canale 5: la scelta ha pagato fino all’8 ottobre, quando l’Auditel ha certificato il contro-sorpasso dei pacchi: in termini di ascolti, 5.092.000 spettatori contro i 5.035.000 della ruota.

L’ago della bilancia: 57 mila spettatori

I dati di mercoledì 8 ottobre, diffusi dall’Auditel nella mattinata di giovedì 9 ottobre, parlano di una vittoria sul filo di lana di De Martino su Gerry Scotti.

Questi i numeri:

Affari Tuoi: 5.092.000 spettatori (24,5%)

5.092.000 spettatori (24,5%) La Ruota della Fortuna: 5.035.000 spettatori (24,2%)

Uno scarto minimo, di appena 57 mila spettatori.

Una battaglia lunga 37 giorni

Affari Tuoi quindi è tornato davanti dopo 37 giorni, lunghissimi per i dirigenti Rai.

Questi sono i dati dal 2 settembre in poi, ossia da quando è ricominciato Affari Tuoi, dopo la pausa estiva:

martedì 2 settembre : Scotti 4.514.000 spettatori (24,2%) – De Martino 4.222.000 spettatori (22,6%)

: Scotti 4.514.000 spettatori (24,2%) – De Martino 4.222.000 spettatori (22,6%) mercoledì 3 settembre : Scotti 4.109.000 spettatori (23%) – De Martino 3.993.000 spettatori (22,4%)

: Scotti 4.109.000 spettatori (23%) – De Martino 3.993.000 spettatori (22,4%) giovedì 4 settembre : Scotti 4.372.000 spettatori (24,6%) – De Martino 4.000.000 spettatori (22,7%)

: Scotti 4.372.000 spettatori (24,6%) – De Martino 4.000.000 spettatori (22,7%) venerdì 5 settembre : Scotti 4.024.000 spettatori (22,8%) – De Martino assente (partita della Nazionale)

: Scotti 4.024.000 spettatori (22,8%) – De Martino assente (partita della Nazionale) sabato 6 settembre : Scotti 3.909.000 spettatori (26,6%) – De Martino 3.458.000 spettatori (23,6%)

: Scotti 3.909.000 spettatori (26,6%) – De Martino 3.458.000 spettatori (23,6%) domenica 7 settembre: Scotti 3.706.000 spettatori (21%) – De Martino 3.198.000 spettatori (18,2%)

Qui la seconda settimana:

lunedì 8 settembre : Scotti 4.315.000 spettatori (21,4%) – De Martino assente (partita della Nazionale)

: Scotti 4.315.000 spettatori (21,4%) – De Martino assente (partita della Nazionale) martedì 9 settembre : Scotti 4.825.000 spettatori (25,3%) – De Martino 4.088.000 spettatori (21,5%)

: Scotti 4.825.000 spettatori (25,3%) – De Martino 4.088.000 spettatori (21,5%) mercoledì 10 settembre : Scotti 4.965.000 spettatori (25,5%) – De Martino 4.080.000 spettatori (21,4%)

: Scotti 4.965.000 spettatori (25,5%) – De Martino 4.080.000 spettatori (21,4%) giovedì 11 settembre : Scotti 4.759.000 spettatori (25,4%) – De Martino 4.052.000 spettatori (21,7%)

: Scotti 4.759.000 spettatori (25,4%) – De Martino 4.052.000 spettatori (21,7%) venerdì 12 settembre : Scotti 4.289.000 spettatori (24,7%) – De Martino 3.657.000 spettatori (24,7%)

: Scotti 4.289.000 spettatori (24,7%) – De Martino 3.657.000 spettatori (24,7%) sabato 13 settembre : Scotti 4.022.000 spettatori (25,8%) – De Martino 3.387.000 spettatori (21,7%)

: Scotti 4.022.000 spettatori (25,8%) – De Martino 3.387.000 spettatori (21,7%) domenica 14 settembre: Scotti 4.243.000 spettatori (25,2%) – De Martino 3.634.000 spettatori (21,7%)

Qui la terza settimana:

lunedì 15 settembre : Scotti 4.861.000 spettatori (25,5%) – De Martino 3.851.000 spettatori (20,2%)

: Scotti 4.861.000 spettatori (25,5%) – De Martino 3.851.000 spettatori (20,2%) martedì 16 settembre : Scotti 4.735.000 spettatori (24%) – De Martino 4.224.000 spettatori (21,4%)

: Scotti 4.735.000 spettatori (24%) – De Martino 4.224.000 spettatori (21,4%) mercoledì 17 settembre : Scotti 4.425.000 spettatori (23,7%) – De Martino 3.956.000 spettatori (21,2%)

: Scotti 4.425.000 spettatori (23,7%) – De Martino 3.956.000 spettatori (21,2%) giovedì 18 settembre : Scotti 4.809.000 spettatori (24,6%) – De Martino 3.941.000 spettatori (20,1%)

: Scotti 4.809.000 spettatori (24,6%) – De Martino 3.941.000 spettatori (20,1%) venerdì 19 settembre : Scotti 4.335.000 spettatori (24,5%) – De Martino 3.807.000 spettatori (21,5%)

: Scotti 4.335.000 spettatori (24,5%) – De Martino 3.807.000 spettatori (21,5%) sabato 20 settembre : Scotti 3.858.000 spettatori (24,9%) – De Martino 3.610.000 spettatori (23,3%)

: Scotti 3.858.000 spettatori (24,9%) – De Martino 3.610.000 spettatori (23,3%) domenica 21 settembre: Scotti 4.45.000 spettatori (25,5%) – De Martino 4.153.000 spettatori (23,9%)

Qui la quarta:

lunedì 22 settembre : Scotti 5.094.000 spettatori (25,1%) – De Martino 4.321.000 spettatori (21,3%)

: Scotti 5.094.000 spettatori (25,1%) – De Martino 4.321.000 spettatori (21,3%) martedì 23 settembre : Scotti 4.958.000 spettatori (23,8%) – De Martino 4.163.000 spettatori (20%)

: Scotti 4.958.000 spettatori (23,8%) – De Martino 4.163.000 spettatori (20%) mercoledì 24 settembre : Scotti 4.750.000 spettatori (23,5%) – De Martino 4.425.000 spettatori (21,9%)

: Scotti 4.750.000 spettatori (23,5%) – De Martino 4.425.000 spettatori (21,9%) giovedì 25 settembre : Scotti 5.087.000 spettatori (25,7%) – De Martino 4.332.000 spettatori (21,9%)

: Scotti 5.087.000 spettatori (25,7%) – De Martino 4.332.000 spettatori (21,9%) venerdì 26 settembre : Scotti 4.906.000 spettatori (25,7%) – De Martino 4.065.000 spettatori (21,3%)

: Scotti 4.906.000 spettatori (25,7%) – De Martino 4.065.000 spettatori (21,3%) sabato 27 settembre : Scotti 4.500.000 spettatori (26,7%) – De Martino non è andato in onda

: Scotti 4.500.000 spettatori (26,7%) – De Martino non è andato in onda domenica 28 settembre: Scotti 4.653.000 spettatori (25,8%) – De Martino 4.185.000 spettatori (23,2%)

Quinta settimana:

lunedì 29 settembre : Scotti 5.448.000 spettatori (26,8%) – De Martino 4.473.000 spettatori (21,8%)

: Scotti 5.448.000 spettatori (26,8%) – De Martino 4.473.000 spettatori (21,8%) martedì 30 settembre : Scotti 4.872.000 spettatori (23,8%) – De Martino 4.537.000 spettatori (22,2%)

: Scotti 4.872.000 spettatori (23,8%) – De Martino 4.537.000 spettatori (22,2%) mercoledì 1 ottobre : Scotti 4.658.000 spettatori (22,5%) – De Martino 4.501.000 spettatori (21,8%)

: Scotti 4.658.000 spettatori (22,5%) – De Martino 4.501.000 spettatori (21,8%) giovedì 2 ottobre : Scotti 5.111.000 spettatori (24,7%) – De Martino 4.710.000 spettatori (22,8%)

: Scotti 5.111.000 spettatori (24,7%) – De Martino 4.710.000 spettatori (22,8%) venerdì 3 ottobre : Scotti 4.752.000 spettatori (24%) – De Martino 4.496.000 spettatori (22,7%)

: Scotti 4.752.000 spettatori (24%) – De Martino 4.496.000 spettatori (22,7%) sabato 4 ottobre : Scotti 4.403.000 spettatori (25,1%) – De Martino 4.181.000 spettatori (23,9%)

: Scotti 4.403.000 spettatori (25,1%) – De Martino 4.181.000 spettatori (23,9%) domenica 5 ottobre: Scotti 4.765.000 spettatori (24,7%) – De Martino 4.715.000 spettatori (24,5%)

E qui la sesta:

lunedì 6 ottobre : Scotti 5.394.000 spettatori (25,3%) – De Martino 4.895.000 spettatori (22,9%)

: Scotti 5.394.000 spettatori (25,3%) – De Martino 4.895.000 spettatori (22,9%) martedì 7 ottobre : Scotti 5.287.000 spettatori (25,2%) – De Martino 4.945.000 spettatori (23,5%)

: Scotti 5.287.000 spettatori (25,2%) – De Martino 4.945.000 spettatori (23,5%) mercoledì 8 ottobre: Scotti 5.035.000 spettatori (24,2%) – De Martino 5.092.000 spettatori (24,5%)

Le frecciate

In tutte queste puntate, non sono mancate le frecciate tra reti, trasmissioni e conduttori stessi.

Dalle stoccate di Pier Silvio Berlusconi in persona, compresa quella sul gioco d’azzardo, alla sigla della Ruota della Fortuna in apertura di Affari Tuoi, fino alle dichiarazioni di De Martino sulla battaglia con Scotti