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È scattato un arresto per tentato sequestro di persona aggravato nei pressi della stazione di Fontivegge a Perugia: un cittadino gambiano di 29 anni, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti, è stato fermato dopo aver tentato di allontanarsi con una minorenne. L’uomo è stato trattenuto presso la casa circondariale di Perugia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella serata di ieri, quando una chiamata al Numero Unico di Emergenza ha richiesto l’intervento degli agenti nei pressi della stazione di Fontivegge.

Gli agenti delle Volanti sono arrivati rapidamente sul luogo segnalato, dove hanno individuato il sospettato, un cittadino gambiano nato nel 1997. L’uomo, già gravato da numerosi precedenti di polizia, si trovava ancora nei pressi della stazione quando è stato bloccato dagli operatori.

La dinamica dei fatti

Secondo quanto riferito dalla madre della vittima, poco prima l’uomo si era avvicinato a lei e alla figlia minorenne, afferrando improvvisamente la bambina e tentando di allontanarsi senza alcun motivo apparente. La donna, reagendo prontamente, ha inseguito il cittadino gambiano riuscendo a sottrarre la figlia dalle sue mani. La minore, visibilmente scossa dall’accaduto, è stata subito rassicurata dalla madre, che ha poi contattato la Polizia di Stato per chiedere aiuto.

Nonostante il tentativo fallito di allontanarsi con la bambina, l’uomo ha continuato a molestare la minore, arrivando persino a fotografarla con il proprio cellulare. Gli agenti, dopo aver raccolto la testimonianza della madre e della vittima, hanno accompagnato il sospettato in Questura per ulteriori accertamenti.

Le indagini e la conferma dei fatti

Durante le verifiche, la Polizia ha visionato le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nell’area della stazione. Le riprese hanno confermato quanto denunciato dalla madre della minore, fornendo un riscontro oggettivo alla ricostruzione dei fatti.

Al termine degli accertamenti, il cittadino gambiano di 29 anni è stato arrestato con l’accusa di tentato sequestro di persona aggravato. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, l’uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Perugia – Capanne, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dei successivi sviluppi processuali.

IPA