Afferra la compagna per la gola e la costringe a un rapporto sessuale: arrestato

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È stata eseguita una misura cautelare nei confronti di un cittadino straniero accusato di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale ai danni della compagna. L’ordinanza, richiesta dalla Procura della Repubblica, è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Trani e portata a termine dalla Polizia di Stato della Questura di Barletta-Andria-Trani. L’uomo, già condannato in primo grado per fatti analoghi, avrebbe reiterato le condotte violente nei confronti di due donne del suo stesso paese, ingannandole con la promessa di ospitalità.

Le indagini e l’intervento delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la III Sezione della Squadra Mobile della Questura BAT, specializzata nei reati contro la persona, minori e reati sessuali, ha dato esecuzione all’ordinanza cautelare nei giorni scorsi. L’attività investigativa è stata avviata dopo la denuncia della vittima, che ha trovato il coraggio di chiedere aiuto chiamando il N.U.E. 112. Grazie alle sue indicazioni precise, la donna è stata immediatamente collocata in una struttura protetta, garantendole sicurezza e assistenza.

Un quadro indiziario grave e dettagliato

Le indagini hanno permesso di ricostruire un quadro indiziario ritenuto di particolare gravità. L’uomo, già destinatario di un divieto di avvicinamento per episodi simili avvenuti nel 2024 ai danni di una precedente compagna, avrebbe continuato a perpetrare comportamenti violenti nei confronti della nuova convivente. La relazione tra i due era iniziata all’inizio dell’anno, ma ben presto la donna sarebbe diventata vittima di una serie di atti lesivi, sia fisici che psicologici.

Le condotte contestate: minacce, violenze e costrizioni

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’indagato avrebbe messo in atto minacce di morte, violenze fisiche e psicologiche, molestie e costrizioni a rapporti sessuali non consensuali. Le condotte descritte comprendono calci, pugni, spintoni, strattoni, tirate di capelli, insulti e minacce. In un episodio particolarmente grave, dopo il rifiuto della donna di avere rapporti sessuali, l’uomo l’avrebbe aggredita afferrandola per la gola e tirandole i capelli, costringendola con la forza ad un rapporto sessuale.

L’intervento tempestivo e la tutela della vittima

La vittima, grazie al coraggio dimostrato nel chiedere aiuto, è stata subito protetta dagli agenti della Questura di Barletta-Andria-Trani. Dopo aver raccolto la sua denuncia, la Polizia ha avviato una rapida attività investigativa, diretta dal Pubblico Ministero titolare del fascicolo. Le successive indagini hanno consentito di ricostruire in modo coerente e credibile le condotte persecutorie poste in essere dall’indagato.

Le motivazioni della misura cautelare

La gravità e la persistenza dei comportamenti lesivi, unite alla presenza di precedenti giudiziari per maltrattamenti, hanno portato l’Autorità Giudiziaria a ritenere sussistenti le esigenze cautelari. In particolare, è stato valutato il concreto e attuale pericolo di reiterazione di tali condotte. Per questi motivi, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani ha richiesto e ottenuto l’emissione urgente della misura della custodia cautelare, eseguita con tempestività dal personale della Squadra Mobile, al fine di preservare l’incolumità fisica e psicologica della persona offesa e di impedire ulteriori comportamenti prevaricanti da parte dell’indagato.

L’impegno della Polizia contro la violenza di genere

La Questura di Barletta-Andria-Trani ha ribadito il proprio impegno, attraverso la III Sezione della Squadra Mobile, nel contrasto alla violenza di genere e domestica. L’attività viene svolta da personale specializzato nell’ascolto delle vittime e nella ricostruzione puntuale delle condotte delittuose, con l’obiettivo di garantire tutela e sicurezza a chi rischia di subire simili comportamenti.

IPA