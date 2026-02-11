Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due denunce e sequestri di droga: questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Como. Un giovane di 22 anni è stato accusato di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato sorpreso a vendere hashish in una struttura ricettiva di via Milano, mentre il gestore del B&B, un cinquantenne, è stato denunciato per aver omesso di comunicare la presenza dell’ospite alle autorità, in violazione delle norme di pubblica sicurezza.

La segnalazione tramite YouPol e l’inizio delle indagini

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato tutto è iniziato nel mese di gennaio, quando una segnalazione anonima è stata inviata tramite l’applicazione YouPol.

L’informazione riguardava un sospetto via vai di persone presso un B&B situato in via Milano a Como. I movimenti sospetti, caratterizzati da rapidi scambi di oggetti tra gli avventori e un ospite della struttura, hanno subito attirato l’attenzione degli agenti.

Appostamenti e pedinamenti: la scoperta dello spaccio

La Squadra Mobile di Como ha quindi predisposto una serie di servizi di appostamento e pedinamento per verificare la fondatezza della segnalazione.

Gli accertamenti hanno permesso di identificare un giovane di 22 anni, originario del Nord Africa e residente a Saronno (VA), che da circa un mese soggiornava nel B&B. Le indagini hanno rivelato che il ragazzo aveva trasformato la camera in una vera e propria base operativa per il traffico di droga.

Il sequestro della droga e la denuncia per spaccio

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, i servizi di osservazione hanno portato al sequestro di dosi di hashish nelle mani di alcuni acquirenti, appena usciti dalla struttura. Gli agenti hanno quindi proceduto alla denuncia in stato di libertà del 22enne per spaccio di sostanze stupefacenti. Una successiva perquisizione nella camera del B&B ha permesso di rinvenire ulteriori quantitativi della stessa sostanza, confermando l’attività illecita.

La posizione del gestore: omessa comunicazione alle autorità

Gli immediati accertamenti hanno coinvolto anche il gestore della struttura, un uomo di 50 anni residente a Milano. È emerso che quest’ultimo aveva deliberatamente omesso di comunicare alle Autorità di Pubblica Sicurezza la presenza del giovane ospite, come previsto dalla normativa vigente. Tale omissione costituisce una violazione dell’articolo 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.).

L’operazione della Polizia di Stato ha permesso di interrompere un’attività di spaccio che si svolgeva all’interno di una struttura ricettiva nel cuore di Como.

IPA