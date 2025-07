Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due persone sono state denunciate per truffa aggravata in concorso, dopo aver raggirato un uomo interessato all’affitto di una camera a Rimini. L’episodio, avvenuto nei primi mesi dell’anno, è stato scoperto dagli agenti della Polizia di Stato di Rieti, che hanno identificato i responsabili residenti a Taranto e Cagliari. La vicenda è stata resa nota per prevenire ulteriori casi di truffa online legati agli affitti di case vacanza.

Le indagini della Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando un cittadino di Rieti ha cercato una sistemazione in affitto a Rimini tramite il social network Facebook. Navigando tra i gruppi dedicati agli appartamenti, l’uomo ha trovato un annuncio apparentemente affidabile e ha inserito le proprie credenziali per accedere a un link pubblicato nel gruppo.

Il modus operandi dei truffatori

Il giorno successivo, la vittima è stata contattata su WhatsApp da un presunto proprietario dell’immobile, che ha fornito rassicurazioni sulla disponibilità della camera e ha inviato anche un video per rendere più credibile l’offerta. Per aumentare la fiducia, il truffatore ha dichiarato di appartenere alle Forze dell’ordine e di essere un ex alpino.

Successivamente, è stata richiesta una caparra di 550 euro da versare su un conto bancario, con la promessa di ricevere le chiavi dell’appartamento. La vittima, fidandosi delle rassicurazioni, ha effettuato il bonifico senza sospettare nulla.

La scoperta della truffa e la denuncia

Nonostante le continue rassicurazioni, la vittima non ha mai ricevuto una ricevuta di pagamento. Gli è stato solo indicato di presentarsi in una specifica via di Rimini per ritirare le chiavi, ma dopo questo messaggio ogni comunicazione si è interrotta. Rendendosi conto di essere stato vittima di una truffa, l’uomo si è rivolto alla Questura di Rieti per sporgere denuncia.

L’identificazione dei responsabili

Le indagini della Polizia hanno permesso di risalire rapidamente a un trentenne residente a Taranto, titolare della carta PostePay su cui era stata versata la caparra. La carta risultava attiva presso un ufficio postale vicino alla sua abitazione. Gli agenti hanno inoltre scoperto che l’uomo aveva agito in concorso con una coetanea residente a Cagliari. Entrambi sono risultati già noti alle Forze dell’ordine per precedenti episodi di truffa legati agli affitti di case vacanza.

Le conseguenze legali

Le due persone sono state denunciate in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente, davanti alla quale dovranno rispondere del reato commesso. Nell’ambito del procedimento penale, sarà il Giudice a stabilire l’eventuale responsabilità penale dei soggetti coinvolti.

Un fenomeno in crescita: le truffe online sugli affitti

Il caso di Rieti si inserisce in un contesto più ampio di truffe online che sfruttano la ricerca di case vacanza, soprattutto nei periodi di maggiore richiesta. I truffatori utilizzano spesso piattaforme social e siti di annunci per attirare le vittime, presentando offerte allettanti e richiedendo pagamenti anticipati senza fornire garanzie reali.

Le forze dell’ordine invitano i cittadini a prestare la massima attenzione quando si effettuano transazioni online, soprattutto in presenza di richieste di caparre o pagamenti su carte prepagate. È consigliabile verificare sempre l’identità degli interlocutori e diffidare di chi si presenta come appartenente alle Forze dell’ordine senza fornire prove concrete.

Come difendersi dalle truffe online

Per evitare di cadere vittima di truffe simili, la Polizia di Stato suggerisce di utilizzare piattaforme sicure e di non inviare mai denaro a persone sconosciute senza aver prima verificato la reale esistenza dell’immobile e l’identità del proprietario. In caso di dubbi, è sempre meglio rivolgersi alle autorità competenti prima di procedere con il pagamento.

Il caso di Rieti rappresenta un monito per tutti coloro che cercano casa online: la prudenza e la verifica delle informazioni sono fondamentali per non cadere nelle trappole dei malintenzionati.

