Finta intermediaria immobiliare arrestata a Bologna per truffa su affitti: la donna, una torinese incensurata, è stata colta in flagranza mentre cercava di ottenere una caparra da 1.800 euro da una potenziale inquilina. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato nella mattinata di venerdì 22 agosto, dopo la segnalazione di una cittadina insospettita da un annuncio online.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando una donna si è presentata presso l’Ufficio Denunce della Questura di Bologna per riferire di un possibile raggiro in corso. La cittadina aveva risposto a un annuncio pubblicato sul sito “Idealista.it” relativo a un appartamento in affitto nella zona stadio della città. Dopo i primi contatti telefonici con un presunto titolare di agenzia immobiliare, la potenziale affittuaria aveva ricevuto istruzioni per incontrare una collaboratrice, presentatasi come “Gloria Parisi”, incaricata di mostrare l’alloggio.

Il piano della truffa: la visita e la richiesta di caparra

La truffatrice, che si spacciava per segretaria dell’agenzia, ha incontrato la vittima in via Centotrecento, luogo indicato per la visione dell’immobile. Durante la visita, la falsa intermediaria si è limitata a mostrare l’appartamento, dichiarando di non poter fornire ulteriori dettagli perché “semplice segretaria”, e rimandando ogni trattativa al fantomatico titolare. Terminata la visita, la vittima si è vista prospettare la possibilità di bloccare l’immobile con il versamento di una cospicua caparra tramite bonifico bancario di 1.800 euro.

L’arresto in flagranza e l’identificazione

D’intesa con gli operatori della Polizia di Stato, la denunciante ha fissato un appuntamento con la presunta collaboratrice. Sul posto, agenti in abiti civili hanno seguito la scena e sono intervenuti al momento opportuno, cogliendo la donna in flagranza di reato. La finta intermediaria, una 57enne di corporatura robusta, alta circa 1 metro e 55, con capelli castani, è stata immediatamente identificata: si trattava di una torinese, classe 1968, priva di precedenti penali o di polizia.

Il modus operandi: una truffa ben organizzata

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la donna si limitava a mostrare gli appartamenti, evitando di fornire dettagli e rimandando ogni trattativa al sedicente titolare dell’agenzia, che contattava le vittime solo telefonicamente. Dopo la visita, alle potenziali vittime veniva chiesto di versare una caparra per bloccare l’immobile, con la promessa di una successiva stipula del contratto di locazione, risultato poi fasullo.

Altri casi emersi nella stessa giornata

Il caso non si è rivelato isolato. Nella stessa giornata, altri due cittadini stranieri si sono presentati in Questura denunciando di essere già caduti nella trappola, vittime della stessa truffa e delle medesime modalità operative. Questo elemento ha fatto emergere la possibilità che l’attività fraudolenta fosse più estesa di quanto inizialmente ipotizzato.

Le indagini in corso e la ricerca di complici

L’indagine, coordinata dalla Polizia di Stato di Bologna, prosegue per accertare l’esatta portata dell’attività fraudolenta e verificare se vi siano ulteriori complici, in particolare il sedicente “titolare di agenzia” che contattava telefonicamente le vittime. Gli investigatori stanno analizzando i contatti e i movimenti bancari per risalire all’identità di eventuali altri soggetti coinvolti.

La liberazione immediata e le conseguenze

Nonostante l’arresto in flagranza, la donna è stata immediatamente liberata, come previsto dalla normativa vigente per questo tipo di reato. Tuttavia, la sua posizione resta al vaglio dell’autorità giudiziaria, che dovrà valutare eventuali misure cautelari e le responsabilità penali connesse ai fatti accertati.

Il fenomeno delle truffe immobiliari online

Il caso di Bologna si inserisce in un fenomeno più ampio di truffe legate agli affitti online, che negli ultimi anni hanno visto un incremento significativo, soprattutto attraverso piattaforme di annunci. Le forze dell’ordine raccomandano di prestare la massima attenzione a richieste di denaro anticipate e di verificare sempre l’identità degli intermediari e la reale disponibilità degli immobili.

