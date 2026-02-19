Affitto di un bilocale a Sanremo per 7 giorni durante il Festival costa più di un mese d'affitto a New York
L'affitto delle case a Sanremo schizza alle stelle durante il Festival: prezzi più alti rispetto a New York
Con l’arrivo del Festival di Sanremo, l’affitto degli appartamenti nel comune ligure schizza alle stelle. Addirittura i prezzi sono più alti rispetto a New York, la città più cara del mondo per quel che riguarda le locazioni delle case. Nella cittadina i prezzi sono il doppio rispetto a quelli di Ferragosto. E anche nei comuni vicini si registra un importante innalzamento dei canoni.
Affitto case a Sanremo durante il Festival: prezzi alle stelle
A Sanremo, come rilevato da Abitare Co, durante il Festival i prezzi degli affitti per un bilocale arredato raddoppiano rispetto a Ferragosto (+105%).
Anche nei comuni vicini i canoni aumentano significativamente: a Ospedaletti +73%, a Taggia +39% e ad Arma di Taggia +20%.
A Ferragosto, periodo di alta stagione, a Sanremo si può prendere in affitto un bilocale spendendo circa 2.000 a settimana. Nel periodo della kermesse il costo medio per sette giorni è di 4.100 euro, con picchi di 6.500.
A Ospedaletti, nel periodo estivo, si trovano bilocali a 1.850 euro, durante la kermesse a 3.200 euro (+73%), mentre Taggia passa dai 1.150 euro dell’estate a 1.600 euro (+39%) del periodo della rassegna canora.
Infine, Arma di Taggia che registra una crescita del +20% salendo da 2.000 a 2.400 euro.
|Prov.
|Località
|Festival Min
|Festival Max
|Festival Medio
|Ferragosto Min
|Ferragosto Max
|Ferragosto Medio
|Var. % Festival vs agosto 2026
|IM
|Sanremo
|1.700
|6.500
|4.100
|800
|3.200
|2.000
|+105,0%
|IM
|Ospedaletti
|1.300
|5.100
|3.200
|1.200
|2.500
|1.850
|+73,0%
|IM
|Taggia
|1.100
|2.100
|1.600
|900
|1.400
|1.150
|+39,1%
|IM
|Arma di Taggia
|1.600
|3.200
|2.400
|1.500
|2.500
|2.000
|+20,0%
|IM
|Diano Marina
|750
|1.600
|1.175
|600
|1.900
|1.250
|-6,0%
|IM
|Santo Stefano al Mare
|1.100
|2.300
|1.700
|1.300
|2.600
|1.950
|-12,8%
|IM
|Ventimiglia
|800
|1.650
|1.225
|1.050
|3.000
|2.025
|-39,5%
Fonte: Centro Studi Abitare Co.
Quanto si paga a New York per affittare una casa per un mese
Per comprendere la portata dell’impennata dei prezzi durante il Festival è opportuno confrontare i dati con quelli di New York, dove si registrano gli affitti più cari del pianeta.
Secondo un report della Deutsche Bank, per vivere in affitto nella ‘Grande Mela’ per un mese si devono pagare in media 4.100 dollari nel 2025 (3.501 euro), dopo un aumento del 22% nei cinque anni precedenti. Prezzi decisamente più bassi rispetto a quelli di Sanremo quando va in scena la kermesse.
Affitti: le altre città più care del mondo
La seconda città più cara al mondo per quel che riguarda le locazioni durante tutto l’anno è Boston, dove un affitto medio è pari a 3.394 dollari al mese (2.898 euro).
Medaglia di bronzo per un’altra città americana, San Francisco, dove l’affitto di un appartamento per un mese costa 3.332 dollari (2.845 euro al mese).
America esclusa, Singapore è la meta più costosa: 3.167 dollari al mese (2.703 euro al mese).