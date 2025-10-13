Affluenza crollata alle elezioni Regionali in Toscana 2025, 15% in meno rispetto al 2020: i dati delle città

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

L’affluenza crolla anche in Toscana. Alle elezioni Regionali 2025, il dato definitivo si attesta al 47,73%, sotto la soglia del 50%. Di fatto, meno di un cittadino su due è andato al seggio. Il confronto col 2020 è impietoso: cinque anni fa, l’affluenza era stata pari al 62,60%. Il dato toscano segue quindi quelli drammatici del 2025, dopo Marche e Calabria.

Al seggio meno di un toscano su due

Il dato definitivo nel 2020 era pari al 62,6o%: in quel caso, Giani aveva vinto col 48,62% (864.310 voti), superando la sfidante Susanna Ceccardi fermatasi al 40,46% (719.266 voti).

Cinque anni dopo, l’affluenza in Toscana è pari al 47,73%: -14,87% in meno, un vero e proprio tracollo.

Come ha commentato il giornalista Augusto Minzolini, ospite di Enrico Mentana su La7, “per la Toscana è una cosa sconvolgente, è una delle regioni che ha avuto sempre un’alta partecipazione”.

Minzolini prova a spiegarne i motivi: “L’offerta politica non copre l’intera geografia elettorale del Paese: a sinistra hai tre partiti che vanno nello stesso segmento elettorale. Dall’altra parte è lo stesso”.

Enrico Mentana ha poi sottolineato il dato di Livorno, dove “la terza provincia in cui si è votato di meno. La cito perché è stata una provincia di grande mobilitazione in queste elezioni”. Il riferimento, ad esempio, è alla contestazione alla Lega di Matteo Salvini.

Il fattore M5S e l’effetto Vannacci

Alessandra Sardoni, giornalista di La7, aggiunge uno spunto in più: l’astensionismo potrebbe essere relativo principalmente all’elettorato del M5S.

Tesi sposata da Mentana, che sottolinea come si tratti di un partito “che si esprime quasi esclusivamente nelle elezioni Politiche. Salvo le due fiammate nei tempi ormai passati, ossia le elezioni delle sindache Chiara Appendino e Virginia Raggi a Torino e a Roma, non è mai stato forte alle amministrative”.

Sullo sfondo, l’ipotesi del flop dell’effetto Roberto Vannacci: il vicesegretario della Lega, di origini toscane, ha ricevuto da Matteo Salvini il via libera per condurre la campagna nella regione, ma potrebbe non aver smosso in maniera decisiva gli elettori di centrodestra.

Lo stesso Salvini, prima del voto, aveva detto di temere l’astensionismo: “Finché la gente sta a casa non si cambia“.

Elezioni Regionali 2025

Il dato dell’affluenza in Toscana non è il solo in calo del 2025.

Valle d’Aosta

62,98% (nel 2020 era al 70,5%)

Marche

50,01% (nel 2020 era 59,75%)

Calabria

43,14% (nel 2021 era 44,36%)