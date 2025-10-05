Affluenza elezioni regionali Calabria 2025, alle 23:00 di domenica ha votato il 29,08%: calo rispetto al 2021

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

I dati di affluenza alle elezioni regionali in Calabria del 2025 mostrano che alle 23:00 di domenica 5 ottobre ha votato il 29,08% degli aventi diritto. Alle elezioni del 2021 il dato era del 30,87%. Allo scontro il presidente uscente Roberto Occhiuto per il centrodestra e l’ex presidente dell’Inps nonché europarlamentare del Movimento 5 Stelle Pasquale Tridico per il centrosinistra. C’è poi il terzo candidato, ovvero Francesco Toscano per Democrazia Sovrana e Popolare.

Niente ballottaggio alle regionali in Calabria

Quella fra Occhiuto e Tridico è una competizione diretta: viene dichiarato vincitore il candidato che ottiene subito più voti, senza ballottaggio.

A volere nuove elezioni in Calabria era stato il candidato uscente Roberto Occhiuto, che dopo avere ricevuto un avviso di garanzia per corruzione si era dimesso con l’intenzione di ricandidarsi.

ANSA

Nella combo: Roberto Occhiuto e Pasquale Tridico

Occhiuto era stato eletto nell’ottobre del 2021, in testa a una coalizione di centrodestra, ed è rimasto in carica quasi quattro anni.

Il suo governo regionale avrebbe dovuto durare fino all’autunno del 2026, ma ad agosto 2025 Occhiuto ha annunciato le dimissioni.

Occhiuto è stato candidato dal centrodestra in Calabria forte del suo consenso personale. Tridico è il candidato che il Movimento 5 Stelle è riuscito a far approvare al PD.

Il “superpotere” elettorale di Tridico è quello di essere stato il presidente dell’Inps negli anni del Reddito di Cittadinanza.

Affluenza alle elezioni regionali in Calabria 2025

Qui sotto il dato di affluenza alle elezioni regionali in Calabria:

Regionali 2025 Sezioni Ore 12:00 Ore 19:00 Ore 23:00 2021 Intera Calabria 2.406 su 2.406 7,70% 23,18% 29,08% 30,87%

Fino alle 22:59 di domenica 5 ottobre, il dato di affluenza sembrava incoraggiante: alle 19:00 aveva votato il 23,18% degli aventi diritto, in aumento rispetto al 22,6% di quattro anni fa.

Poi, alle 23:00 la doccia fredda: l’affluenza è in realtà in leggero calo. D’altra parte l’ultima rilevazione sull’astensionismo nazionale effettuata da Ipsos a luglio parla di una tendenza all’astensionismo pari al 42,5%. Segno di una generalizzata disaffezione alla politica.

Tornando alle elezioni regionali in Calabria, qui sotto il dato di affluenza nelle varie province:

Provincia Sezioni Ore 12:00 Ore 19:00 Ore 23:00 2021 Catanzaro 425 su 425 8,80% 25,98% 31,92% 33,39% Cosenza 882 su 882 7,64% 21,36% 26,21% 31,05% Crotone 211 su 211 7,53% 23,31% 28,80% 27,16% Reggio Calabria 676 su 676 7,66% 24,72% 32,24% 31,04% Vibo Valentia 212 su 212 6,07% 20,64% 26,67% 27,89%

Quando i risultati delle elezioni in Calabria

L’appuntamento con il dato completo sull’affluenza è per le 15:00 di lunedì 6 ottobre 2025. A partire da quell’ora, che corrisponde alla chiusura delle urne, inizierà lo spoglio e si sapranno i primi risultati frutto di exit poll e proiezioni.