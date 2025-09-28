Affluenza elezioni regionali Marche e Valle d'Aosta, il dato alle ore 19 di domenica: fino a quando si vota

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Alle 19 si registra un altro calo dell’affluenza nella regione Marche dove sono in corso le elezioni. Secondo i primi dati parziali, alle 19 l’affluenza è pari al 29,9%. Nel 2020 alla stessa ora era stata registrata un’affluenza del 32,9%, dunque si registra un calo rispetto alle precedenti elezioni. Il dato definitivo riporta un’affluenza del 30,2%. Nel frattempo è arrivato il dato definitivo sulla Valle d’Aosta: alle 19 c’è stata un’affluenza del 51%, e in questo caso si parla di numeri in aumento: nel 2020, alle 19, l’affluenza era stata del 42,7%.

Alle 12 l'affluenza è arrivata al 10,6%, una tendenza in calo anche a questo giro dal momento che alle 12 del 2020 si recò ai seggi il 13,4% degli aventi diritto.

Alle 12 l’affluenza è arrivata al 10,6%, una tendenza in calo anche a questo giro dal momento che alle 12 del 2020 si recò ai seggi il 13,4% degli aventi diritto.

Di seguito l’affluenza alle ore 19 registrata nei principali Comuni, con la variazione rispetto alla precedente tornata, in punti percentuali:

Ancona: 30,1% (-3,7)

Ascoli Piceno: 29,1% (-1,0)

Fermo: 30,6% (-1,6)

Macerata: 28,3% (-2,9)

Pesaro Urbino: 32,8% (-2,8)

San Benedetto del Tronto: 28,7% (-1,7)

Senigallia: 32,7% (-4,1)

Civitanova Marche: 29,5% (-1,5)

Jesi: 32,8% (-3,0)

Il dato finale sarà condiviso alla chiusura dei seggi: bisognerà quindi attendere la giornata di lunedì, dopo le ore 15.

L’affluenza in Valle d’Aosta alle 19

Come anticipato, in Valle d’Aosta alle 19 di domenica 28 settembre è stato registrato un dato in controtendenza rispetto alle Marche. Secondo il dato definitivo, in 74 comuni su 74 gli aventi diritto sono andati al voto in una percentuale del 51%, mentre nel 2020 andò a votare il 42,7% della popolazione. I dati sui singoli comuni sono in aggiornamento e arriveranno nei prossimi istanti.

Alle 12 ha votato il 21,68% dei valdostani, una curva in aumento rispetto al 17,6% del 2020.

Fino a quando si vota

Sia nelle Marche che in Valle d’Aosta le urne resteranno aperte tra le 7 e le 23 di domenica 28 settembre 2025. In Valle d’Aosta si procederà quindi con lo spoglio, dopo l’avvenuta chiusura dei seggi, nella giornata di lunedì 29 settembre.

Per quanto riguarda le Marche, invece, le urne resteranno aperte anche il giorno successivo: si potrà votare per le elezioni regionali anche lunedì 29 settembre, dalle ore 7 alle ore 15.