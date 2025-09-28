Affluenza elezioni regionali Marche e Valle d’Aosta, il dato alle ore 23 di domenica: fino a quando si vota

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Terminata alle 23 la prima giornata di votazioni per le elezioni regionali nelle Marche (dove i cittadini potranno andare a votare anche lunedì) e in Valle d’Aosta (dove invece le consultazioni sono terminate nella giornata di domenica). L’affluenza al voto alle 23 per le elezioni regionali nelle Marche è del 37,71% mentre in Valle d’Aosta siamo oltre il 50% (secondo i dati delle 19.

L’affluenza nelle Marche alle ore 23

L’affluenza al voto alle 23 per le elezioni regionali nelle Marche è del 37,71%. Si tratta di un dato in calo di 5 punti percentuali rispetto alla stessa rilevazione alle precedenti elezioni regionali del 2020 (42,72%).

Il dato più elevato è stato registrato in provincia di Pesaro Urbino (40,07%), segue la provincia di Fermo (38,37%), poi Ancona (37,72%), Ascoli Piceno (36,26%) e infine Macerata (35,82%).

Sono 499.917 gli elettori marchigiani che sono andati alle urne. Il dato finale sull’affluenza verrà reso noto lunedì alle 15, quando saranno definitivamente concluse le operazioni di voto.

In Valle d’Aosta alle 19 aveva votato il 51,01% (52.656 votanti su 103.223), secondo l’ufficio elettorale della Regione.

Per l’elezione del sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale di Aosta ha invece votato il 46,78% (13.374 su 28.590). Nel 2020, quando si votava in due giornate, alle 19 aveva votato il 42,6% alle regionali e il 39,9% alle comunali di Aosta.

Le sfide nelle Marche e in Valle d’Aosta

Nelle Marche ci sono sei candidati totali ma il testa a testa è previsto tra il presidente uscente Francesco Acquaroli di Fratelli d’Italia, e Matteo Ricci, europarlamentare dem ed ex sindaco di Pesaro che ha ottenuto l’appoggio anche del Movimento 5 stelle.

In Valle d’Aosta si vota anche per le elezioni comunali in 65 comuni su 74, compresa Aosta. Per quanto riguarda la sfida per le regionali, la regione autonoma ha il suo particolare il sistema elettorale.

Il presidente, infatti, non viene scelto direttamente alle urne ma dall’assemblea regionale rinnovata: saranno dunque i 35 nuovi consiglieri a eleggere il governatore, dopo che i partiti avranno trovato un accordo per formare la maggioranza

Fino a quando si vota

Sia nelle Marche che in Valle d’Aosta le urne sono rimaste aperte tra le 7 e le 23 di domenica 28 settembre 2025. In Valle d’Aosta, si procederà quindi con lo spoglio, dopo l’avvenuta chiusura dei seggi, nella giornata di lunedì 29 settembre.

Per quanto riguarda le Marche, invece, le urne resteranno aperte anche il giorno successivo: si potrà votare per le elezioni regionali anche lunedì 29 settembre, dalle ore 7 alle ore 15.