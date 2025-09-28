Affluenza elezioni regionali Marche e Valle d'Aosta, il dato alle ore 12 di domenica: fino a quando si vota

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

In calo l’affluenza alle elezioni regionali nelle Marche. Stando ad una prima rilevazione, il dato parziale alle ore 12 è del 10,6%. Nel 2020, l’affluenza registrata alle 12 era del 13,4%. La percentuale è stata confermata anche dal dato definitivo. Affluenza in crescita in Valle d’Aosta, dove invece ha già votato il 21,68% degli aventi diritto.

Elezioni regionali, affluenza in calo nelle Marche rispetto al 2020

Il primo dato sull’affluenza alle elezioni regionali nelle Marche e in Valle D’Aosta è stato diffuso da Youtrend.

Con un post su X, è stato innanzitutto comunicato il dato parziale relativo alle Marche, che tiene conto di 1.451 sezioni su 1.572 e che si attesta al 10,6%. Un calo importante rispetto al 2020, quando l’affluenza alle 12 fu del 13,4%.

Il dato definitivo relativo alle 12, che tiene conto di tutte le 1.572 sezioni ha successivamente confermato un’affluenza del 10,6%.

Questa l’affluenza ore 12 registrata nei principali Comuni, con la variazione rispetto alla precedente tornata, in punti percentuali:

Ancona: 9,6% (-4,6)

Ascoli Piceno: 11,3% (+0,4)

Civitanova Marche: 11,1% (-1,8)

Fano: 18,7% (+3,4)

Fermo: 13,1% (-1,6)

Jesi: 11,1% (-4,3)

Macerata: 11,6% (-3,7)

Pesaro: 15,0% (-0,9)

San Benedetto del Tronto: 10,7% (-2,8)

Senigallia: 12,3% (-3,8).

Il dato finale sarà condiviso alla chiusura dei seggi: bisognerà quindi attendere la giornata di lunedì, dopo le ore 15.

Il dato in Valle D’Aosta alle ore 12

Secondo quanto riportato dall’Ufficio elettorale della Regione, in Valle d’Aosta il dato alle 12 è del 21,68%.

Hanno già votato 22.379 votanti sui 103.223 aventi diritto. Come ricorda anche ANSA, nel 2020 il dato delle 12 fu del 17,6%.

L’affluenza ore 12 registrata nei principali Comuni è la seguente:

Aosta: 19,38%

Chamois: 40%

Ollomont: 44,03%

Gaby: 15,19%.

Fino a quando si vota

Sia nelle Marche che in Valle d’Aosta le urne resteranno aperte tra le 7 e le 23 di domenica 28 settembre 2025. In Valle d’Aosta, si procederà quindi con lo spoglio, dopo l’avvenuta chiusura dei seggi, nella giornata di lunedì 29 settembre.

Per quanto riguarda le Marche, invece, le urne resteranno aperte anche il giorno successivo: si potrà votare per le elezioni regionali anche lunedì 29 settembre, dalle ore 7 alle ore 15.