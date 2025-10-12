Affluenza elezioni regionali Toscana, il dato alle ore 19 di domenica: forte calo rispetto a 5 anni fa

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

In Toscana, per il voto delle elezioni regionali, sono chiamati alle urne circa tre milioni di cittadini, 22 mila in più rispetto al 2020. Alle ore 19 di domenica 12 ottobre 2025, l’affluenza registrata è del 28,17%. I candidati alla presidenza sono tre: Antonella Bundu (Toscana Rossa), Eugenio Giani (Centrosinistra) e Alessandro Tomasi (Centrodestra).

Toscana, voto elezioni regionali: il dato dell’affluenza alle ore 19

​Alle ore 19, il dato dell’affluenza delle elezioni regionali in Toscana è fermo al 28,17%. Un calo pesante rispetto a cinque anni fa: alla stessa ora del 20 settembre 2020 aveva votato il 36,28% della cittadinanza avente diritto.

La provincia che per il momento fa registrare il dato di affluenza più alto è quella di Firenze, dove hanno già votato il 31,66% degli aventi diritto.

ANSA

Un dato in netto calo rispetto alla precedente tornata elettorale del 2020, quando alla stessa ora aveva espresso la propria preferenza il 39,74% dei cittadini.

Il dato più basso si registra a Massa Carrara col 22,91% (30,98% nel 2020). A Pistoia l’affluenza è stata del 29,95% (35,77% nel 2020).

​Anche alle ore 12, il dato dell’affluenza era in forte calo (9,95%) rispetto a quello di cinque anni fa (14,67%). Nel 2020, anno che vide il trionfo di Eugenio Giani con il 48,62% delle preferenze, l’affluenza complessiva fu del 62,60%.

Fino a quando si vota e l’eventuale ballottaggio

Per la tornata elettorale 2025, sono 3.922 sezioni in cui i cittadini si devono recare per esprimere la propria preferenza.

Si può votare domenica 12 ottobre fino alle ore 23 e lunedì 13 ottobre dalle ore 7 alle 15. Subito dopo la chiusura delle urne, comincerà lo scrutinio.

Se nessuno dei tre candidati raggiungerà il 40% più uno dei consensi, scatterà il ballottaggio che avrà luogo tra due settimane. La Toscana è la sola Regione che prevede il ballottaggio con sbarramento al 40%.

L’appello al voto della sindaca di Firenze

“Votare non è solo un diritto, è una responsabilità verso il futuro di tutte e tutti noi”, ha scritto sui social Sara Funaro, sindaca di Firenze.

“Ogni volta che entriamo in un seggio partecipiamo a una scelta collettiva che ci riguarda da vicino. Scegliere è prenderci cura del nostro futuro”, ha concluso la prima cittadina del capoluogo toscano.