Affluenza record per le elezioni in Ungheria: alle 15:00 superato il 66%. Lo sfida tra Orban e Magyar

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Si preannuncia un record di affluenza in quelle che sono già definite elezioni storiche in Ungheria. Alle ore 15:00, a metà giornata, si è già recato alle urne il 66% dei 8.114.688 cittadini aventi diritti. Il Paese si mobilita per il voto che potrebbe porre fine all’epoca di Viktor Orban, al potere da vent’anni. A sfidarlo è il leader dell’opposizione Peter Magyar.

Record alle elezioni in Ungheria

Urne aperte dalle 6:00 alle 19:00 in Ungheria dove, già a metà giornata, si è raggiunto il record di affluenza.

I dati dell’Ufficio nazionale elettorale comunicano che alle ore 15:00, dunque metà giornata, si è già recato alle urne il 66% degli aventi diritto.

ANSA

Numeri già a un passo del dato finale delle ultime elezioni del 2022, giunte al 69,59% di affluenza; il 52,7% alle ore 15:00.

Sono 8.114.668 i cittadini magiari aventi diritto al voto, con un sistema elettorale che assegna 199 seggi e una soglia di sbarramento fissata al 5%.

Viktor Orban festeggia la grande affluenza

A festeggiare la grande affluenza c’è anche il Presidente in carica Viktor Orban, al potere dal 2006.

“Molte persone stanno votando. – ha scritto in un post su Facebook – Questo significa una cosa sola: se vogliamo proteggere la sicurezza dell’Ungheria, nessun patriota può restare a casa!”

Il presidente è ottimista e, invitando a votare per il proprio partito lancia un appello: “Solo Fidesz! Avanti, verso la vittoria!”

Orban è stato tra i primi a recarsi alle urne, a pochi minuti dall’apertura dei seggi. “Sono qui per vincere” ha affermato uscito dalla cabina elettorale.

Peter Magyar favorito nei sondaggi

“Il nostro partito vincerà” ha detto dopo il voto il candidato Peter Magyar, il leader dell’opposizione che i sondaggi danno come favorito.

“Dobbiamo rafforzare la posizione dell’Ungheria nell’Ue e nella Nato” è il commento del segretario del partito conversatore e europeista Tisza.

In caso di vittoria, ha aggiunto Magyar “la priorità sarà adottare misure anti-corruzione“, sottolineando la necessità di “scongelare i fondi Ue” bloccati a causa dello scontro tra Orban e Bruxelles.

Magyar, a capo del partito Tisza, è riuscito negli ultimi due anni a costruire un’opposizione solida, approfittando del calo di popolarità di Orban.

Alle 17:00 affluenza al 74%

L’avanzare delle ore conferma la volontà dei cittadini ungheresi di esprimersi in merito al prossimo Presidente. Alle ore 17:00, a due ore dalla chiusura dei seggi, l’affluenza era al 74%.

Le urne non sono ancora state serrate, ma il numero dei votanti ha già superato il totale di quello raggiunto alle elezioni di quattro anni fa. L’affluenza potrebbe avvantaggiare Magyar, favorito nei seggi più popolosi, quelli dei distretti di Budapest.

I seggi chiuderanno alle ore 19:00 e, non essendo previsti exit poll, i primi risultati potrebbero essere resi noti già a partire dalle ore 20:00.