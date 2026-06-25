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È di sette indagati per falso ideologico e falso materiale in atto pubblico il bilancio delle indagini concluse dalla Squadra Mobile, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo. L’inchiesta, avviata dopo una segnalazione del Commissariato di P.S. di Sansepolcro agli inizi del 2022, ha portato alla luce un sistema illecito che avrebbe permesso a numerosi cittadini sudamericani, in particolare argentini, di ottenere la cittadinanza italiana “iure sanguinis” e il passaporto, senza possederne i requisiti previsti dalla legge.

Le indagini e la scoperta del sistema illecito

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando, nei primi mesi del 2022, il Commissariato di Sansepolcro ha segnalato un afflusso anomalo di cittadini sudamericani presso l’ufficio di polizia locale. Questi cittadini, per lo più argentini, si presentavano con l’intenzione di ottenere il passaporto italiano, dopo che il Comune aveva riconosciuto loro la cittadinanza italiana “iure sanguinis”.

L’attività investigativa, condotta anche attraverso intercettazioni ambientali, telefoniche e telematiche, ha permesso di smascherare un articolato sistema illecito. Al centro dell’organizzazione vi era un cittadino argentino, promotore dell’intero meccanismo, che dietro il pagamento di ingenti somme di denaro offriva assistenza ai connazionali desiderosi di ottenere la cittadinanza italiana. Il suo ruolo era fondamentale: pubblicizzava i propri servizi sui social network, gestiva l’arrivo dei cittadini sudamericani in Italia e curava ogni aspetto della loro permanenza nel territorio aretino.

Il modus operandi dell’organizzazione

Il cittadino argentino, una volta ricevuto il pagamento dai clienti, provvedeva a garantire loro un alloggio temporaneo, spesso tramite contratti di locazione di poche settimane, grazie alla complicità di privati che mettevano a disposizione appartamenti nel Comune coinvolto. Questo passaggio era essenziale per ottenere una residenza anagrafica fittizia, resa possibile dalla falsa attestazione dei vigili urbani incaricati dei controlli.

Successivamente, sfruttando i rapporti diretti con gli Ufficiali di Stato Civile dell’Ufficio Anagrafe, l’organizzatore accelerava le pratiche amministrative per il riconoscimento della cittadinanza italiana. In tempi molto rapidi, e prima che i cittadini sudamericani ripartissero per il Sud America o altri Paesi esteri, veniva conclusa l’istruttoria e il Sindaco firmava il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana “iure sanguinis“.

Le irregolarità e i reati contestati

Il sistema aveva come obiettivo quello di far ottenere ai cittadini sudamericani la cittadinanza italiana e il relativo passaporto, pur in assenza dei presupposti di legge, in particolare grazie a false attestazioni di residenza. In questo modo, veniva aggirata la procedura consolare, notoriamente più lunga e dall’esito incerto. Le indagini hanno evidenziato che nessuno dei cittadini coinvolti aveva realmente intenzione di trasferire la propria residenza abituale in Italia: il viaggio di ritorno era già prenotato e la permanenza nel territorio aretino durava solo il tempo necessario per completare la pratica.

Fondamentale, in questo contesto, era il ruolo dell’intermediario argentino, che manteneva contatti diretti con i pubblici ufficiali dell’Ufficio Anagrafe e sollecitava la chiusura delle pratiche in tempi brevissimi. I vigili urbani attestavano falsamente la residenza dei cittadini sudamericani, mentre gli Ufficiali di Anagrafe e il Sindaco rilasciavano la cittadinanza sulla base di presupposti non veritieri, consapevoli che i beneficiari avrebbero lasciato l’Italia subito dopo aver ottenuto lo status richiesto.

La conclusione delle indagini e gli avvisi notificati

Alla luce di quanto emerso, nella giornata odierna, su disposizione della Procura della Repubblica di Arezzo, sono stati notificati gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. a sette indagati, accusati di concorso nei reati di falso ideologico e falso materiale in atto pubblico. Le accuse riguardano sia i pubblici ufficiali coinvolti che il cittadino argentino promotore dell’organizzazione, ritenuto responsabile a pieno titolo della formazione dei documenti falsi.

Polizia