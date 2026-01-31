Affresco col volto di Meloni nella basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma, la premier ci scherza sui social

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Sta facendo discutere il restauro di un affresco nella basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma, nel quale un angelo sembra avere il volto della premier Giorgia Meloni. Sul caso è intervenuta ironicamente la stessa presidente del Consiglio sui social dichiarando di non somigliare a un angelo.

Il sacrestano della basilica di San Lorenzo in Lucina, nel cuore di Roma, è anche colui che ha restaurato gli angeli nell’ala della chiesa dedicata a Umberto II di Savoia.

Uno di questi sembra avere il viso della premier Giorgia Meloni.

In un post suo social, la presidente del Consiglio ha postato l’immagine dell’opera restaurata con un commento.

“No, decisamente non somiglio a un angelo”, ha scritto accompagnando la frase con una emoticon della faccina che ride.

Sotto al post, in tanti fanno notare l’effettiva somiglianza tra Meloni e i lineamenti del personaggio alato sulla destra.

Il commento del parroco della basilica

Come riporta La Repubblica, anche il parroco Daniele Micheletti ha ammesso che quando è andato a vedere l’opera, la figura gli è sembrata quella di Giorgia Meloni.

“Ma non ci trovo niente di male nell’aver raffigurato la premier. Forse Bruno Valentinetti, il restauratore, non è proprio un uomo di sinistra. Ma non è un imbianchino, è molto bravo“.

Chi è il restauratore Bruno Valentinetti

Bruno Valentinetti ha affermato di aver lavorato nella cappella Sistina e anche per Silvio Berlusconi per realizzare alcuni restauri nella villa a Macherio, dove viveva Veronica Lario.

“Mi aveva raccomandato una principessa, Berlusconi veniva ogni tanto con l’elicottero. Era soddisfatto del risultato. Avevo risistemato un’opera floreale”, ha raccontato.

Poi il restauratore ha spiegato che nell’angelo della basilica di San Lorenzo in Lucina “non è raffigurata Meloni. Ho restaurato i volti come erano 25 anni fa. Molte cose erano sparite. Nel restauro si fa lo scialbo e riappare il disegno che c’era prima. Ho ricalcato e rimesso il colore. Il disegno era rovinato, sono riuscito a recuperare il profilo e l’ho ricalcato. Poi mi sono aiutato con delle riviste di moda per le ombre”.

L’indagine del Vicariato

Intanto la diocesi di Roma ha fatto sapere di aver avviato un’indagine in merito al restauro nella basilica di San Lorenzo in Lucina con le fattezze della premier Giorgia Meloni.

“È chiaro che c’è stato un intervento dell’artista, noi non conoscevamo assolutamente tale questione e l’intenzione dell’autore e non ne siamo stati informati. Adesso stiamo cercando di indagare che cosa è avvenuto”.