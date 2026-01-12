Agata Fiasconaro a Boss in Incognito, l'azienda che sforna panettoni ha fatturato 33 milioni di euro nel 2024

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Nella nuova stagione di Boss in incognito, in prima serata su Rai 2, la protagonista sarà Agata Fiasconaro, brand manager dell’azienda siciliana Fiasconaro. Sarà lei a fingersi una dipendente, lavorando sotto copertura tra i propri lavoratori. Il format porta a scoprire la realtà di un’impresa che, solo nel 2024, ha superato i 33 milioni di euro di fatturato ed è arrivata a esportare panettoni in oltre 70 Paesi.

La nuova stagione di Boss in Incognito

Il programma, versione italiana del format internazionale Undercover Boss, inaugura il secondo ciclo dell’undicesima edizione con quattro nuove puntate, in onda da lunedì 12 gennaio alle 21.20 su Rai 2.

Alla conduzione c’è Elettra Lamborghini, che accompagna i “boss” nel racconto e, in alcune fasi, lavora anch’essa sotto mentite spoglie. Ogni episodio è dedicato a un’azienda italiana considerata d’eccellenza. L’idea resta la stessa: mettere in contatto diretto management e lavoratori, osservando dall’interno dinamiche produttive, organizzazione del lavoro e relazioni umane.

Ai dipendenti viene raccontato di partecipare a un finto programma chiamato “Job Deal”, e solo alla fine scoprono la vera identità di chi ha lavorato al loro fianco.

Chi è Agata Fiasconaro

Agata Fiasconaro rappresenta la terza generazione dell’azienda di famiglia fondata nel 1953 a Castelbuono, nel cuore delle Madonie.

Laureata in Scienze dell’Economia e specializzata in tutela della qualità e sostenibilità dei prodotti agroalimentari, oggi guida l’immagine e il posizionamento del marchio, mentre la gestione operativa resta in capo al fratello Mario.

Nella puntata, Fiasconaro entra nei reparti produttivi dell’azienda: dagli impasti alla pirlatura dei panettoni, fino al confezionamento e alle degustazioni in piazza. Un’immersione che serve anche a raccontare un modello produttivo rimasto fortemente artigianale, nonostante la crescita dei volumi.

Quanto fattura l’azienda dei panettoni

Dietro il racconto televisivo c’è un’impresa strutturata. Fiasconaro S.r.l. ha chiuso il 2024 con un fatturato di 33,1 milioni di euro, impiegando circa 250 collaboratori nei periodi di massima produzione. Ogni giorno vengono realizzati fino a 20 mila panettoni, con un terzo della produzione destinata all’estero, soprattutto verso gli Stati Uniti.

La crescita non è passata da una forte automazione, ma da un ampliamento degli spazi e della forza lavoro. Le tecniche restano manuali, i tempi di lievitazione naturali e il racconto del territorio centrale: pistacchi, manna delle Madonie, cioccolato di Modica, agrumi e frutta siciliana diventano parte dell’identità del prodotto.