Agata Scuto scomparsa ad Acireale nel 2012 e mai più ritrovata: dalla misteriosa sparizione al processo

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Il 4 giugno 2012 si perdevano ad Acireale (Catania) le tracce di Agata Scuto, 22 anni, affetta da epilessia e da una disabilità che le limitava i movimenti di un braccio e di una gamba. La famiglia aveva inizialmente creduto a un allontanamento volontario, ma la vicenda aveva poi preso una piega drammatica. Rosario Palermo, all’epoca compagno della madre Mariella, è stato accusato di omicidio e occultamento di cadavere, reati commessi – secondo l’accusa – per nascondere una presunta gravidanza della ragazza. Dopo la condanna all’ergastolo, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza con rinvio, riaprendo un caso. Il corpo di Agata non è mai stato trovato.

La scomparsa e la falsa pista dell’allontanamento volontario

La mattina della sparizione, Agata Scuto si trovava in casa da sola. Al ritorno della madre Mariella, la ragazza non c’era più.

L’ipotesi iniziale formulata dai familiari fu quella di una fuga d’amore, una “fuitina” con un fantomatico ragazzo di nome Antonio.

©️ 2024 OpenMapTiles | ©️ 2024 OpenStreetMap contributors | ©️ 2024 TomTom | Tuttocittà

Rosario Palermo, presente nella vita quotidiana della giovane, sostenne che quel giorno si era allontanata per andare a raccogliere lumache.

Per otto lunghi anni la vicenda venne archiviata come un allontanamento volontario, lasciando il mistero avvolto nel silenzio e lontano dalle aule di giustizia.

La svolta con la lettera a Chi L’ha Visto per il caso di Agata Scuto

Il vero punto di svolta nelle indagini è arrivato nel 2020, quando alla redazione del programma televisivo Chi l’ha visto? è giunta una lettera anonima. Nel testo si leggeva: “Agata è stata uccisa, il corpo è a casa dell’ex suocera della madre”.

La segnalazione ha spinto gli investigatori a riaprire il fascicolo e a concentrare i sospetti all’interno dell’ambito familiare. Gli inquirenti hanno ipotizzato l’esistenza di una relazione segreta tra Rosario Palermo e la 22enne, culminata in una gravidanza indesiderata che l’uomo avrebbe voluto nascondere. La difesa dell’imputato ha contestato fortemente questa ricostruzione, sostenendo la sua incapacità di procreare a causa di precedenti patologie prostatiche e disponendo perizie urologiche.

Il processo contro Rosario Palermo

Le indagini condotte dalla Procura hanno portato all’arresto e al rinvio a giudizio di Rosario Palermo. Nel primo iter processuale, l’uomo è stato condannato alla pena dell’ergastolo con l’accusa di aver ucciso Agata Scuto e di averne occultato il corpo.

Tuttavia, la vicenda giudiziaria ha subito un ulteriore colpo di scena: la Corte di Cassazione ha annullato la condanna con rinvio. Il procedimento dovrà dunque essere celebrato nuovamente davanti a una diversa sezione della Corte d’Assise d’Appello di Catania, mentre il corpo della ragazza non è mai stato trovato.