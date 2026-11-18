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Il vortice di polemiche che ha avvolto Diaco non è ancora terminato. L’Agcom ha infatti avviato un procedimento per verificare se la Rai abbia rispettato gli obblighi del Contratto di servizio nella puntata di BellaMa’ andata in onda in diretta su Rai 2 il pomeriggio del 3 novembre, quella in cui Pierluigi Diaco ha intervistato l’ex sacerdote Alberto Ravagnani, oggi concorrente di Ballando con le Stelle. Tale Contratto impegna la Rai a rispettare la “dignità della persona”, anche nei programmi di intrattenimento.

Cosa verifica l’Agcom e cosa rischia la Rai: diffida e sanzione fino al 3% del fatturato

Nel comunicato l’Agcom non fa nomi e parla soltanto di “ospite”. Vuole capire se l’intervista sia stata condotta in modo conforme a quegli obblighi, con un’attenzione particolare alle domande sulla sfera intima riproposte dopo che l’ospite aveva chiesto di non rispondere. Verificherà anche se la Rai abbia adottato le iniziative di sensibilizzazione dei conduttori previste dal Contratto e se, trattandosi di una diretta, abbia preso le cautele necessarie a tutelare l’ospite.

La verifica si svolgerà in contraddittorio con la Rai. Se l’inadempimento sarà accertato, l’Agcom potrà diffidare l’azienda ad adottare misure di formazione e di controllo redazionale perché episodi simili non si ripetano, e solo in assenza di quelle misure potrà essere comminata una sanzione fino al 3% del fatturato.

L’intervista del 3 novembre a Ravagnani e le scuse di Rai e Diaco

Durante l’intervista il presentatore, Pierluigi Diaco, aveva chiesto ad Alberto Ravagnani se fosse attratto dagli uomini o dalle donne e se, dopo aver lasciato il sacerdozio, avesse già avuto esperienze sessuali. L’ospite si era detto a disagio e il conduttore aveva continuato a incalzarlo. Dopo la puntata ci sono state molte critiche, e Milly Carlucci insieme agli autori di Ballando con le Stelle hanno giudicato “inaccettabile” quanto accaduto, mentre Ravagnani ha definito quel confronto “un attacco violento e scorretto”.

Subito dopo la Rai ha chiesto scusa ad Alberto Ravagnani e al pubblico con una nota firmata da Angelo Mellone, direttore dell’Intrattenimento Daytime, che giudicava non adeguati ed eccessivi i toni di alcuni passaggi, pur ribadendo la legittimità delle domande scomode. Diaco, che il 5 novembre aveva replicato in diretta a Carlucci, si è scusato poi l’8 novembre dicendo che avrebbe potuto usare toni diversi.

Esposto di Codacons e AssoUrt e audit interno della Rai su BellaMa’

Codacons e AssoUrt, l’associazione degli utenti dei servizi radiotelevisivi, avevano già presentato un esposto rivolto anche all’Agcom. Tra le richieste c’era la sospensione temporanea di BellaMa’ fino alla conclusione degli accertamenti, oltre a sanzioni per la rete e per il conduttore.

Sul fronte interno, il 13 novembre la Rai ha disposto un audit su BellaMa’ dopo le segnalazioni della direzione Daytime su ulteriori elementi emersi nella gestione del programma, senza però specificare quali.

Sempre nelle ultime ore, Fabrizio Corona ha pubblicato sul suo canale youtube una telefonata fatta con Giacomo Bettarini, figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini, dove lamentava il trattamento ricevuto da Diaco in due anni di lavoro nel programma. Diaco per questo ha subito querelato sia Stefano Bettarini che Fabrizio Corona per diffamazione.