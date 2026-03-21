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Un arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto nella tarda mattinata di giovedì presso la stazione ferroviaria di Bressanone (Bolzano). Un giovane cittadino rumeno di 25 anni, senza fissa dimora ma residente in Lombardia, è stato fermato dopo aver aggredito verbalmente e fisicamente gli agenti impegnati nei controlli di routine.

Agenti aggrediti a Bressanone (Bolzano)

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato durante le consuete attività di controllo del territorio svolte dagli agenti presso la stazione ferroviaria di Bressanone, in provincia di Bolzano. Nel corso delle verifiche il personale della Polizia ha identificato un giovane che, fin da subito, ha manifestato segni di insofferenza e fastidio nei confronti degli operatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza.

Il soggetto, secondo quanto riferito dagli agenti, ha assunto un atteggiamento verbalmente violento mostrando una chiara ostilità verso le forze dell’ordine. Nonostante gli fosse stato intimato di allontanarsi dall’area della stazione, il giovane ha continuato a mantenere un comportamento aggressivo. Gli operatori hanno quindi deciso di accompagnarlo in ufficio per ulteriori accertamenti. Tuttavia, prima di salire sull’auto di servizio, il giovane ha tentato la fuga venendo però immediatamente bloccato dagli agenti.

Aggressione a un agente e arresto

Nel corso del tentativo di sottrarsi al controllo il giovane ha reagito in modo violento, colpendo uno dei poliziotti a un ginocchio. Dopo essere stato definitivamente fermato è stato condotto presso il Commissariato, dove è stato identificato come cittadino rumeno di 25 anni residente in Lombardia. Al termine delle procedure di polizia giudiziaria il giovane è stato tratto in arresto con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L’agente colpito durante l’intervento ha riportato lesioni giudicate guaribili in tre giorni. Il cittadino straniero è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa delle decisioni che verranno prese in merito alla sua posizione.

IPA