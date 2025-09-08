Agente della polizia locale di Milano trovato morto in via Quinto Romano, ipotesi suicidio: aveva 40 anni

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Trovato morto un agente della Polizia Locale a Milano. Il corpo è stato rinvenuto in via Quinto Romano, in piena notte, nei pressi di un parco pubblico. Si tratterebbe di un gesto volontario, ma non è ancora stato chiarito il motivo del disagio dell’uomo di 40 anni.

Trovato senza vita un agente di polizia

Nella notte tra domenica sette e lunedì 8 settembre è stato scoperto un corpo senza vita in un parco pubblico di Milano. Nello specifico all’interno del parco in via Quinto Romano.

A riferire la notizia è l’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), che è intervenuta sul posto con diverse squadre: due equipaggi su ambulanza e auto medica.

© 2024 OpenMapTiles | © 2024 OpenStreetMap contributors | © 2024 TomTom | Tuttocittà Trovato il corpo di un agente di Polizia Locale: ipotesi suicidio

Secondo quanto si apprende l’uomo di quarant’anni era un agente della Polizia Locale.

I soccorsi

Per l’uomo, di cui ancora non è stato divulgato il nome, non c’è stato nulla da fare. Al momento dell’arrivo dei soccorsi, l’agente era già senza vita.

Il corpo è stato trovato e il decesso è stato constatato intorno alle 3:40 del mattino. Sul posto non c’erano segni di altre presenze o segnali che possono portare a ipotesi alternative rispetto a quelli di un gesto volontario.

Non è chiaro il motivo per il quale l’agente di polizia locale si sia tolto la vita. Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti proprio i colleghi della vittima e altri agenti della polizia di Stato.

I suicidi tra le forze dell’ordine

Sono oltre 20 i suicidi tra le forze dell’ordine da inizio anno. Solo tra maggio e giugno si sono verificati cinque episodi. Il 4 maggio a Bari un agente della Polizia si è suicidato con la pistola d’ordinanza; ancora il 17 maggio in provincia di Lecce è stato ritrovato il corpo di un caporale maggiore impiccato a un albero all’interno della propria proprietà.

Sempre il 17 maggio, una sovrintendente della Polizia penitenziaria si è impiccata a Livorno. Ancora il 20 giugno a Trieste, un agente della penitenziaria si è suicidato e il 21 giugno in provincia di Pescara è stato trovato il corpo di un agente di Polizia.

Purtroppo la lista è lunga e continua a crescere, anche per via degli elevati livelli di stress, degli ambienti di lavoro ostili e soprattutto della disponibilità di un’arma, quella di ordinanza. Le associazioni parlano di stigma della saluta mentale, di un difficile accesso a percorsi di cura tra i corpi di Polizia, civili e militari, tra i quali si registra un elevato tasso di suicidi.